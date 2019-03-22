自稱是「務實的台獨工作者」、當過行政院院長的賴清德，日前「出人意料」的跑到民進黨中央黨部登記參加明年「總統」大選，要在民進黨內和蔡英文首先競爭一番。就「爭取台獨」而言，他們實無二致。



蔡英文要連任，民進黨內大都視她為唯一合適人選。賴清德在被蔡英文委任為行政院院長期間，表現很是平庸，黨內和社會上民望甚低，九合一選舉後他提出辭呈，沒人當回事，幾乎當他透明，這樣的人跑出來和蔡英文「叫板」，連民進黨內部和綠營都覺得很好笑。



近月以來，「習五點」的提出、探索「一國兩制台灣方案」的提出，為台灣明年大選又注入了「統獨議題」，被認為會大炒熱炒。不過，誰都知道，這些年統獨議題已大大淡化，因為國民黨即使重拾「九二共識」、發展兩岸和平關係，也不會接受北京「和統」，對此，台灣民眾是「放心」的。



台灣民眾也清楚，民進黨反對「九二共識」、反對北京「和統」、反對「一國兩制」震天價響，也不過是瞎嚷嚷，現實條件和北京的堅決以武力粉碎一切分裂國家行為的決心和實力，「台獨」是不可能成功的，只會自毀。由此可知，所謂統獨議題根本是在打嘴仗，沒有意義，已在選舉中和社會上漸冷漸淡。北京當然更不在乎台灣內部對統獨問題爭吵成甚麼樣子，不在乎國民黨、民進黨誰上誰下，北京只會按照既定方針和步驟，增強實力，把握機會推動和平統一，必要時實行「武統」。



這樣的大勢變化和大格局，令民進黨和台獨勢力在選舉中挑動、操弄統獨議題成了非常無聊之舉。不過，民進黨中總有一些死硬派分子昧於形勢之變、民心之變，總想重溫過往他們操弄統獨議題、選舉必贏的舊夢；這位賴清德先生與其說是「務實的台獨工作者」，不如說是「發夢的台獨工作者」。



賴清德在記者會上攻訐國民黨「欲跟北京簽署和平協議」，聲稱台灣不做第二個香港。然而，不接受「和統」而要搞無論是務實台獨還是發夢台獨，那就等着共軍「武統」吧，屆時恐怕想做第二個香港而不成也。