「亞洲四小龍」是過去式的歷史名詞，漸漸消失於公眾視野，但作為曾經的輝煌，還是偶爾會被拿來品評、比較一番。最新數據顯示，去年新加坡人均GDP達六萬四千美元，香港是四萬八千多美元，南韓是三萬一千多美元，台灣只有兩萬五千美元。很明顯，經過這些年各自修行，四小龍際遇不同，榮辱互見，本來基本處於同一水平，如今已漸漸拉開距離，新加坡一枝獨秀，台灣淪為包尾大幡，再也無法相提並論。



難怪有人說，四小龍已不復存在。從經濟發展角度來看，台灣確實很難再以小龍自居。然而，台灣並非一直如此不堪，在上世紀七、八十年代，其經濟增長率及出口數字都曾經高踞四小龍之首，以致有「台灣錢淹腳目」的形象說法。可惜好景不常，隨着政黨惡鬥愈演愈烈，社會撕裂不斷惡化，導致經濟發展停滯不前，「錢淹腳目」的情形消失了，剩下的只有「22K」的尷尬。面對如此不堪局面，民進黨當局沒有認真反思，反而變本加厲操弄政治議題，製造兩岸對立，將台灣進一步推入深淵。



眾所周知，當年亞洲四小龍能夠崛起，主要是承接西方發達國家的產業轉移，發展勞動密集型產業，以出口帶動經濟。更重要的是，當年中國大陸閉關鎖國，與外界幾乎隔絕，四小龍才有一展所長的機會，後來中國大陸改革開放，經濟快速崛起，四小龍優勢漸失，競爭力下跌，不復昔日榮光。本來，四小龍根基紮實，家底雄厚，如果像新加坡和南韓那樣專注發展經濟民生，還是大有可為的，偏偏這些年台灣和香港陷入政治泥沼，一味內鬥內耗，鬧得雞犬不寧，以致日益沉淪。過去四小龍站在同一起跑線，如今相形見絀，新加坡人均GDP比台灣多一倍有餘，比香港多三成，豈是無因。



多少六朝興廢事，盡入漁樵閒話。亞洲四小龍的興衰起跌，既是大浪淘沙的結果，也是歷史的必然。