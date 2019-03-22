為甚麼香港公共醫療體系不堪重荷？因為每日一百五十個移民配額，搶奪醫療資源；為甚麼香港房屋問題愈演愈烈？因為每日一百五十個內地新移民湧來，建多少公屋都不夠分配；為甚麼香港中小學學位緊缺，廣東話更有失去統治地位之虞？因為港府要優先照顧新移民小朋友，而他們拒絕被香港同化。總之，在部分香港人尤其港獨分子眼中，一百五十個內地移民配額問題成為解釋香港所有亂象的答案。



最近內地移民配額又成焦點，更有議員在立法會提案，向港府施壓。說到底，今明兩年分別有區議會及立法會選舉，反對派不能再公開操作港獨議題，又要繼續反中亂港，新移民配額信手拈來，成為炒作話題。



港英時代，中英政府出於香港男人內地娶妻及家庭團聚等人道考慮，同意每日內地移民七十五個，後來配額倍增至每日一百五十個。理論上，移民配額是一國兩制「五十年不變」的一部分，中央對香港方面的訴求一直不予理會，並不是沒有根據。在這種情況下，縱然當年董建華政府曾提出有關問題，最終也是無疾而終。



然而，從香港客觀現實看，從內地及世界各地的移民安排制度來看，移民配額問題並不是沒有討論的餘地。舉例說，內地不同省市之間移民，需經過一定手續，即來源地同意放人，目的地同意接收，方能成事，否則新移民可以當成「盲流」驅逐，去年初北京市大張旗鼓清理所謂「低端人口」，說到底不就是那些農民工是外來戶嗎？



就香港現實而言，對內地移民只能接收，不能拒絕，遑論選擇，更有曾在香港縱火殺人判監者，最終循家庭團聚理由定居香港。可以說，香港連內地一般城市的選擇移民權利都沒有，這難免招來非議，不僅予反對派口實，藉機挑撥族群矛盾，也間接令移民配額淪為替罪羊。