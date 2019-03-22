行政院前院長賴清德三月十八日登記參加民進黨總統初選，引發台灣政壇騷動，特別是民進黨內部，原已對明年大選「定於一尊」，無人會挑戰現任總統蔡英文，所謂黨內初選提名機制和日程只是行禮如儀，沒想到賴清德「突襲參選」，於是天下大亂，蔡英文固然灰頭土臉，民進黨不同派系更是不知所措。



蔡英文昨日下午出訪南太平洋三國前，先到民進黨中央黨部登記黨內總統初選。她說：「民進黨需要我，台灣也需要我，我也願意再一次承擔台灣下一個階段的責任，所以我今天選擇來這裏登記總統的初選。」蔡英文的參選聲明強力回應賴清德的挑戰，提出競選總統的「三條件說」：第一是總統需要熟悉國際事務，懂得跟國際不同的國家或團體、政治人物、民意代表互動，而且能夠做折衝。第二是改革的問題，一定會引起反對或者是既得利益者的反撲，這個過程，領導者必須要承受壓力，甚至要承受很多攻擊，也必須要不計毀譽、持續的勇敢的帶領這個國家往前走。第三是總統「不只是明星球員，還要是一個好隊長」，必須挑起所有的責任，必須是勇於承擔，也勇於挑這個責任。蔡英文信心滿滿的說，以她來看，答案就是蔡英文。



按照民進黨黨內總統初選提名機制，採取全民調，台灣政界及傳媒普遍認為賴清德支持度高過蔡英文，很可能會獲得提名競選總統。在進入民調之前，還有一個協調機會，即是為了黨的團結，協調一人參選，然後全黨奮力輔選，保住政權。不過，蔡賴二人恐怕一戰難免。蔡英文以現任總統之尊，擁有龐大行政資源，而立法院不少「英派」立委，加上一大批在建制各個領域的既得利益者，實力雄厚，面對賴清德的突然來襲不可能退縮。賴清德登記參選後，總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁相繼「挺蔡」，以「英系」為主的立委亦發動連署，強調「支持蔡英文才能保黨，才能守台灣」。



至於賴清德，不但得到李登輝、辜寬敏、李遠哲等獨派大老的加持，而且「三一六」立委補選在洶湧「韓（國瑜）流」衝擊下，他冒着風雨不分晝夜在台南麻豆選區拉票，結果保住綠營票倉，在基層的「勸進」下，他自然「當仁不讓」。賴清德認為明年總統與立委選舉攸關台灣未來前途，若總統大選輸掉、立委席次大幅減少，不只是民進黨失掉執政權，台灣的主權和民主更將陷入空前的危機。更重要的是，賴清德要在明年大選再一次為台獨定位，他甚至點名聲勢正盛的國民黨政治明星韓國瑜為競選的唯一對手，可見他對獲得民進黨提名成竹在胸！