公屋供應不足，填海喇！居住環境擠迫，填海喇！旅客逼爆本港，填海喇！在港產官僚眼中，有兩大法寶足以解決所有問題，一曰徵費，二曰填海。前者不用多說，由膠袋徵費到廢電器徵費再到垃圾徵費，名堂沒有最多，只有更多，有沒有環保作用則不在考慮之列。至於填海更是能醫百病，香港從此萬事大吉，亂象迎刃而解，市民只要信不要問。



林鄭月娥日前出席立法會答問大會，議員提出各式各樣的問題，例如內地團逼爆社區，居民怨聲載道；又如倡議引入新科技增加泊位，以至安老院舍輪候時間過長等等，但林鄭的答案千篇一律，無一不是簡單地歸咎於土地問題。林鄭的邏輯是：港府有心有力又有錢，唯獨沒有土地，所以甚麼也做不來。於是乎，弦外之音就是「明日大嶼」事在必行，不能再拖，只要給港府十多廿年時間，香港必然煥然一新，所有社會問題都不成問題。



港府靠得住，豬乸會上樹，可謂回歸以來香港人累積的智慧。風水佬呃你十年八年，港產官僚則呃足你廿二年，吹到天花亂墜，用一幅美好願景欺騙公眾，到頭來一個吉也得不到。君不見，港人治港淪為口水治港，所有政策皆走數，由老董年代提出的這個港、那個港，到曾蔭權爵士的六大優勢產業，再到梁振英的產業做大做闊，莫不如是，甚至連微不足道的地區工程，也可由市政局年代拖到今日都無影無蹤。在這樣的往績下，林鄭的明日大嶼猶如畫餅充飢，怎麼信得過？



更何況，本港大型基建無一不延誤，無一不超支，無一不揭發質量問題。僅沙中線造價已近千億元，而且醜聞不斷，開通無期，包括三條鐵路在內的明日大嶼僅六千多億元埋單，連小學雞都不會信。到了「明日大愚」真相大白，香港財政儲備早已耗盡，林鄭等廢官早就告老歸田，香港納稅人當了羊牯，干他們底事！