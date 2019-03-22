凡一代有一代之文學，同樣道理，一代亦有一代的思維。上一代人思考問題，傾向瞻前顧後、綜觀全局，我稱之為下棋式思維。這一代人則傾向於只顧應對目前，如同玩休閒式電子遊戲，螢幕上見到甚麼局面，玩家就作即時反應，不必太顧及下個、再下個的關口如何，我稱這種叫打機式思維。



如今泛民主派陷於困局，人心離散，原因不為別的，就是他們用上了打機式思維，見一步走一步，做事不顧後果，自然要碰得焦頭爛額。泛民近年力趨年輕化，少壯派抬頭，愈是年紀輕的人，便愈是在電玩世界中長大，根本不懂玩政治這盤棋。建制派雖然也走年輕化，但估計老一輩政客的主導力猶在，他們不少是弈棋高手，有這些「阿爺」背後提點，建制陣營出亂子的機會，當然會比泛民少。



不少泛民成員為了博取選民注意，近年走上一條野蠻、甚至非法抗爭之路。這方式偶一為之，當然可以眩目於一時，長遠卻不行，泛民整個政治棋盤，根本不能這樣布局。



筆者身邊不少同事、學生，過去都是反對派的支持者。容我說句真心話，很多泛民信徒骨子裏都是頗有正義感的人，他們對政客的道德要求，或許會比建制派支持者還高。民主黨議員許智峯公然搶奪女性手上的電話，這種行徑會讓泛民的粉絲十分不齒。



搶手機的一刻，許議員或許會覺得痛快淋漓，但對泛民主派聲望的負面影響，卻是棋局兩、三步以後的事，他的思慮便不能及此了。



民主黨成員林子健虛報被擄一案，法庭已判罪成，昭昭然白黑分矣。會下棋、懂政治的人，理當馬上懺悔，含淚向泛民支持者道歉，承諾日後不再犯，長遠而言，或可重拾人心。可惜林子健卻面容扭曲、咬牙切齒地說自己是被冤枉的，錯而不知悔改，這樣下去，泛民整盤棋只會愈輸愈多。