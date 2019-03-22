早前的新西蘭基督城清真寺槍擊案，令遠至太平洋另一邊的美國總統特朗普再度成為政治風波人物。事關恐襲狂徒塔蘭特自稱係特朗普嘅支持者，認為他是「復興白人身份及共同目標的代表」。塔蘭特滿腦子「白人至上」的優越感，與特朗普的收緊移民政策和「美國優先」的霸道行徑，確有相似之處。



特朗普被狂徒拉落水後，一直堅稱看不到白人至上主義運動逐漸興起，白宮幕僚則稱把這次恐襲跟特朗普扯上關係是十分荒謬。然而有民主黨議員指特朗普代表美國，需要對事件發聲和作出譴責。眾所周知，特朗普根本看不起海地和部分非洲國家的移民，有參與閉門會議的部分議員曾透露，特朗普以粗鄙語言形容這些國家，質問議員為何華府要保護來自「糞坑」國家的移民，並疾呼「趕走他們」。



特朗普二○一七年初上任後，美國針對少數民族和移民的仇恨犯罪增加了兩成。最近有報告指出，去年美國仇恨團體數量急增，白人民族主義團體從一百個上升至一百四十八個，可見在「白人至上」的極端思想下，「包容異類」不啻是天方夜譚！



基督城恐襲造成五十人死亡，新西蘭總理阿德恩說：「新西蘭之所以成為兇徒目標，全因當地擁護多元、友善及熱情等等價值，但襲擊不能動搖這些價值觀。」阿德恩的肺腑之言，確實是亂世清音。不過，老朽相信，以「糞坑」形容海地、非洲移民，又稱「墨西哥移民多是強姦犯」的特朗普，對阿德恩的「大愛包容」一定隻字聽不入耳。



美國號稱「民族大熔爐」，紐約更成為各人實現「美國夢」的地方。然而，話就話每個人都可以憑自己的努力、勇氣、創意奮鬥出一番事業，但像猶太人在多個領域的成功，本應受到尊重，可是在美國「白人至上」的優越感下，猶太人不時受到排擠和攻擊，所謂「民族熔爐」實情早已變質變味。