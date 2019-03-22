隨着科技發展在近年突飛猛進，電競在世界各地迅速發展，躍身為高經濟增長潛力的新興行業。一份全球電競市場報告顯示，去年的全球電競業收入逾九億美元，全球電競觀眾人數升至三點八億。到二○二一年時，預期全球收入和觀眾人數將分別進一步飆升逾百分之八十及百分之四十五。



電競市場不容小覷，然而本港在發展電競運動方面已經落後於人，必須急起直追。作為立法會資訊科技及廣播事務委員會主席，筆者一直推動特區政府把電競定為運動並推動產業發展。



電競漸受國際認可為一項運動，在二○一八年雅加達亞運中被列為示範項目，二十歲的電競選手盧子健在該項目為香港贏取金牌。二○二二年的杭州亞運已列電競為正式比賽項目，現在距離杭州亞運只有三年時間，但香港仍未將電競視為體育項目，筆者促請政府盡快把電競定為運動，支持本地電競運動員的培訓及發展。



現時本港電競發展正面對一些障礙，競賽、觀賽、場地安全由不同政府部門負責，涉及民政事務總署、康文署、食環署、牌照事務處等多個部門，要電競場地申請遊戲中心牌照並不合適。就如何合法經營問題，早前超過兩百位業界人士聯署向政府反映意見，獲政府部門積極回應，表示將着手解決電競場館牌照問題，並盡快公布有關指引。



電競業涉及多項技術和科技的應用，包括網絡廣播、遊戲設計和開發，亦涉及運動員、教練、台前幕後，以及社交媒體、市場推廣等不同類型的工作，可為年輕人帶來很多新的發展機會，並非打機咁簡單。根據一個青少年服務機構進行的網上調查顯示，本港約有一成年齡介乎十五至二十九歲的青少年表示有興趣從事電競業。政府應加快為電競業拆牆鬆綁，推動電競運動及產業發展。