功夫茶：香江惡鼠為患　皆因廢官懶散

查撐篤撐查篤撐，今時今日香港地「無能廢官懶懶散散，大膽惡鼠得得戚戚」，搞到黑白顛倒，主客易位，各位看官，又係時候擸齊鼠餌鼠夾鼠籠，招呼今日主角，食環署、地政總署同房署一班廢柴嘞！



話說牛頭角彩霞邨附近山坡近日被鼠群攻陷，幾百隻體形大過貓嘅老鼠，聯群結隊闖入民居及鄰近寺廟覓食，市民怨聲載道，正式係「神憎人怨」。本報記者去現場視察，唔使一分鐘亦唔使食物引誘，就有十幾隻喺地洞出出入入，十足十玩緊「扑傻瓜」一樣，真正演繹何謂「官倉老鼠大如斗，見人開倉亦不走」。最抵死嘅係，鼠群對住記者唔單止唔走，仲識得搔首弄姿擺甫士望鏡頭，唔到你唔服。



有地區人士反映，最近幾個月收到大批街坊投訴老鼠造成滋擾，估計因為之前颱風山竹襲港後，山上仍有塌樹未清理，變相為老鼠提供現成洞穴。搞到一鑊泡，各衙門卸膊唯恐不及，食環署求其叫屋邨物管公司放老鼠藥就當交差，又強調彩霞邨係已出售屋邨，有咩事問番業主立案法團，總之關人隱士四隻大字。至於地政總署，山竹走咗半年有多，成個香港仲係塌樹處處，署長合該提頭來見，點知官老爺借咗聾耳陳隻耳，連敷衍公眾都嫌費事，你話唔㷫就假。



當然喇，講到養鼠遺患，除咗食環同地政，房署一樣唔可以輕輕放過。舊年房署一共捉到八百一十隻老鼠，平均每條邨唔夠三十隻，同街坊用土法滅鼠效率差唔多，簡直吹脹。



鬼咩，家陣科技日新月異，外國一早用二氧化碳滅鼠，港產廢官依然獨沽一味老鼠藥，再加上鼠患指數有水分，搞到鼠竇遍地開花，中環鬧市、高鐵車站、郵輪碼頭……統統淪為老鼠樂園，蔓延之快，為禍之烈，絕對同假難民兵團有得揮！咪話唔提醒，香港呢排黑過墨斗，乜嘢衰嘢都有可能發生，連麻疹都有死灰復燃之勢，萬一再爆鼠傳人戊型肝炎，香港分分鐘玩完都似。



專家教路防鼠三招，其中之一係等老鼠食完老鼠藥，藥力發作後再將洞穴封起。計功夫茶話齋，街坊們不妨效法大禹治水「以疏代堵」嘅古訓，將老鼠藥放喺鄰近嘅食環、地政同房署辦公室，冤有頭債有主，鼠患皆由官禍起，市民唔上門燒佢哋老鼠咪算畀面囉！



呢個世界就係咁嘅嘞，老鼠橫行無忌，啲貓唔係懶到出汁，就肯定係病入膏肓。一場颱風將大樹連根拔起，鼠群無所遁形，正如香港一樣，表面海晏河清，實則烏煙瘴氣，一揭開塊地氈，底下原來滿布牛鬼蛇神、魑魅魍魎，所以話香江之敗，由官邪也，就係咁解。