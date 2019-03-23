神州觀察：無私助人被究責　失信社會百事哀

見義勇為、救死扶傷曾經是中華民族的傳統美德，內地社會早年亦不乏助人為樂、做好事不留名的良好風氣。那種年代無疑令人懷念，可惜早已一去不復返，如今挺身助人儼然是高風險行為，非但不能低調離開，更需留下大名隨時供人追責。



廣西一名醫生近日在乘搭高鐵途中聽到車廂廣播，說有乘客突發不適需要急救，於是毫不猶豫地前往救治。誰知救完人卻被乘務員要求出示醫生證、身份證及車票拍照留存，並須寫下救治情況，簽字畫押後方獲離開。醫生回到家愈想愈覺得害怕，便在網上吐槽質問，如果這次施救失敗了，自己會不會受到牽連？



事件旋即引來輿論熱議。須知內地近年因好心救人而惹禍上身的事件不知有多少，見義勇為者經常被陷害誣賴，本來理當積極鼓勵的無私救助行為不但被搞得不清不白，到頭來隨時還會反遭敲詐勒索，賠錢輸官司。至於賠不賠得起更是另一回事，正如有網友戲言，除非家中有礦山，否則千萬不要隨便救人。好人淪為受害者，讓無數人感到心寒，當事醫生顧慮重重，實屬無奈。



正因如此，輿論紛紛質疑高鐵方面有推卸責任、逃避風險之嫌。事發當日，乘務員不但對醫生救人過程全程錄影，更要求對方出具各類證件，親自寫下救助情況，雖然高鐵方面澄清屬溝通誤會，至少乘務員為自己做足了保障措施。只是這樣一來，醫生的權益又有誰來保障？如果助人者都是用來出賣的，那以後誰還會這麽傻，關鍵時刻誰還敢挺身而出？如此一來豈非讓全社會陷入失救狀態！



或許在這件事上，輿論不能一味指摘乘務員，畢竟整個社會就是這樣。不錯，內地法例中雖設有「好人條款」，訂明緊急救助者不需承擔民事責任，但從以往經驗來看，法例根本保護不了好人，譬如福州制止性侵的男子卻被拘留十四日，浙江扶車救人的年輕人雖被證清白，傷者家屬仍要其賠償醫療費；而一些執法機關在處理類似案件時更如同和事老，一再縱容壞人，委屈好人，作為一名普通乘務員，家裏又沒有金礦銀礦，怎能不為自己着想。



而這亦正是當下社會最大的悲哀。一個好人做不得的社會無疑是病態的，遇事只顧撇清責任自保的國度，必然也是誠信破產、道德淪喪之所，並由此導致社會更加冷漠，彼此爾虞我詐，人人也都成了病者。這些年社會輿論一邊在為「扶與不扶」、「救與不救」爭論不休，一邊卻爆出更多的「扶人被訛」等醜惡事件，整個社會墮入惡性循環，包括層出不窮的黑心食品藥品問題，抓不完的無良奸商、貪官污吏，皆出於此。