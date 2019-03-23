美國在中美貿易談判的盤算已經公開了，一是無論結果如何，美國都不會把已加徵的關稅減除；二是美國要求監督中國執行協議，由美國決定中國是否忠實地執行協議。依照這樣的立場，中國若簽署協議，必然是澶淵之盟的現代版。



中國答應大量進口美國的農產品與能源，相當於北宋每年進貢遼國的錢帛。但北宋還可爭取把歲幣壓抑，中國似乎答應於六年內把兩國貿易赤字消除，數額龐大，還有關稅加了不減。



而古代版的澶淵之盟，是北宋拜遼為叔父，明為兄弟，實則不同輩份而自甘後輩。如今中國在貿易談判讓步予美國，主要是接受美方的條件，這便不是世界貿易組織的平等雙邊關係，兩國關係實則有類似澶淵之盟的不平等、不對稱。



若中國接受美國監督中國執行協議的機制，一如美國制裁中興一案的例子。差別是中興是企業，中國卻是主權國家，怎麼可讓美國而不是國際組織監督檢查呢？執行協議是雙方，只有美國可監督中國執行，便凸顯出協議的單邊主義與不公平、不平等性質。中國若屈服，受辱的程度更劣於澶淵之盟，或許未至於需要割地或實行治外法權，卻有類似八國聯軍入侵、鴉片戰爭那樣，把中國海關拱手讓予外國控制，這不是喪權辱國是甚麼呢？



金正恩在美朝談判中企硬，正是因美國單邊主義只要北韓去核，美國依舊制裁，且揚言只由美國單方決定北韓去核是否足夠。以北韓國力，尚且敢拒絕美國羞辱式的和談方法，還有大有和談不成、重開核武的勇氣，中國怎樣與之比較呢？



金正恩看清楚美國的無賴和欺詐，用智慧和外交技巧來與之周旋，並借談判伺機尋求突破美方的圍堵與制裁。中國卻怯於美國，不敢與北韓合力突破朝鮮半島與東北的政治困局。目前金正恩還在努力，正游走和戰之間來找尋適當時機來翻盤。



中國國力大於北韓，中國夢與民族復興近在眼前，在美國力弱、各處決戰失敗，中俄合作和「一帶一路」戰略均在取勝之際，或許會有多重顧慮，畏首畏尾，也因長期懾於美國霸權的淫威之下，瞻前顧後，耽於現狀，難有決斷。



受到特朗普極右政權各種明目張膽的欺壓，中國怎能再如過往般厚顏受辱呢？這不是把弄權術的時刻。中國既有的權術技巧在特朗普極右政權的無賴和赤裸裸的霸權主義下，是難以得逞的。總言之，與美國可和談，但不能屈服，同時要開闢戰線，奇兵制勝，這才是中國應有的智慧。