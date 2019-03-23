社會主義的蘇聯崩潰於冷戰時期，被老美和西方的「普世價值」、「民主模式」忽悠，在戈爾巴喬夫和葉利欽的改革中亡黨亡國、四分五裂，經歷了國家動盪，經濟民生凋敝，大國地位喪失，國家主權被削，險些淪為老美的附庸。



物極必反，普京上台，全俄羅斯人民已看清走西方的「民主之路」，俄羅斯是沒有希望，只能受欺受辱永遠沉淪的。普京和俄羅斯人民首先從強力維護國家主權、抗擊老美霸權開始，用「管理式民主」治理整頓國家包括挽救和發展經濟，振興俄羅斯。十幾年後，俄羅斯走出低谷，國家找到了走向富強之路，令老美和西方重新敬畏，俄羅斯人民重拾了民族自尊心、自信心。



明確提出「管理式民主」的是普京的長期文膽，當過總統辦公室副主任、副總理和總統助理的蘇爾科夫。「管理式民主」脫胎於西方式的民主制度，它是俄羅斯特色的民主。蘇爾科夫說：「俄羅斯這樣做只是為了讓自己看起來和其他西方國家一樣，免得讓自己的獨特政治文化引來鄰居們的過度關注。」蘇爾科夫認為，從古至今，俄羅斯有過四種類型國家模式，一是伊凡三世創立的俄羅斯大公國；二是彼得大帝創立的俄羅斯帝國；三是列寧創立的蘇聯；四是普京掌權的俄羅斯聯邦國。



除了一九一七年十月革命之前和上個世紀九十年代的短暫時間，商人和自由派從未統治過俄羅斯。這是因為以俄羅斯的地域廣大，各種矛盾錯綜複雜和歷史糾結，要管控好非常不易。俄羅斯一貫高度重視國家主權、國家利益，重視軍警和國家機器的力量，這些正是俄羅斯實行既有一定自由、又不失控的「管理式民主」的根據，它和西方民主的最大不同在於領袖和人民之間有着「以信任為基礎的交流互動」。



實施「管理式民主」，克里姆林宮允許各種勢力存在，但要防止任何勢力壯大到越出邊界。烏克蘭發生顏色革命時，蘇爾科夫扶植了一支幾萬人的青年組織，在街頭對抗反對派，穩定大局。看來，除了中國特色社會主義，還有俄羅斯要和老美西方別別苗頭，尋求發展之路。