中美貿易談判又生波折，雙方對是否取消關稅出現嚴重分歧，再舉行兩輪會談也未必談得攏。特朗普揚言，即使與中國達成貿易協議，對華關稅仍會維持一段長時間，確保中國遵守協議，「他們以前在履行某些協議時存在許多問題」。這就好笑了，特朗普自己反覆無常，視國際規則如無物，動不動就單方面毀約和退群，還好意思說別人在履行協議時存在許多問題，其臉皮也未免太厚了。



要達成談判協議，理應各自讓步，就算一方讓得多一點、一方讓得少一點，起碼也是一種誠意，但觀乎美國在貿易談判中的態度，從頭到尾都是盛氣凌人，既沒有展現絲毫誠意，更不打算作出任何讓步。按照特朗普所說，即使雙方達成貿易協議，也不會取消對華關稅，既然如此，還有甚麼好談？反正結果都一樣，何必多費唇舌？



很明顯，這根本不是談判，而是恐嚇，老美一心只想獨贏，從來不理別國利益。倒是中方應該好好檢討一下，之前的讓步是否值得？是否還要繼續妥協？貿易戰剛開始時，中方尚能據理力爭，以牙還牙，可惜沒有堅持，反而不斷退讓，讓對方有機可乘，步步進逼。



一般而言，在談判陷入僵局時，強勢的一方總是不斷提出各種要求，令人難以揣測，弱勢的一方則往往陷入被動，進退失據。在這場貿易談判中，美國是比較強勢的一方，中國是相對弱勢的一方，這是不爭的事實，所以中方讓步是可以理解的。問題是，讓步應該有個限度，基本策略應是以小換大，以犧牲短暫利益換取長遠利益，既不能作無謂的讓步，更不能放棄自己的原則和底線。然而遺憾的是，中方似乎沒有做到這一點，一處被動，處處被動。



別看特朗普擺出一副滿不在乎的姿態，其實他也許比任何人更急於達成貿易協議，中方只需沉着應戰即可，根本沒有必要跟隨其指揮棒起舞，更沒有必要一退再退。