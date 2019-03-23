三年前，前波斯尼亞塞族領袖卡拉季奇被位於海牙的聯合國刑事法庭判處種族屠殺罪名成立，入獄四十年，卡拉季奇不服上訴，國際刑事法庭近日作出終審判決，刑罰沒有減輕，反而加重，卡拉季奇被判終身監禁。



成王敗寇，卡拉季奇落到今日下場其實沒有甚麼好埋怨的，一定要怨的話，就只能怪自己的國家不夠強大，無法做自己的靠山。如果卡拉季奇是美國人就不同了，不管犯下多少戰爭罪行，國際刑事法庭亦無可奈何。



事實上，國際刑事法庭眼下也就美軍被指控在阿富汗干犯屠殺罪展開調查，但美國政府非但不合作，反而注銷有關人員的簽證，拒絕其入境。國務卿蓬佩奧講得清楚，國際法庭無權調查美國人，有關案件是對美國主權的侵犯。國安顧問博爾頓更威脅說，美國有三招對付國際法庭的調查，一是拒絕入境；二是經濟制裁；三是在美國發起反起訴。在這種情況下，國際法庭只能乾瞪眼，所謂調查只能是故作姿態而已。



論殺人之多，這個地球上美國若排第二，沒有人敢排第一。二戰結束後，美國人幾乎沒有停止過戰爭，光是在阿富汗及伊拉克兩個戰場就造成數以百萬計的家破人亡，卡拉季奇根本算不得甚麼。但美國就是這麼霸道，你不服又能怎樣？你是國際法庭的法官又能如何？過去封建皇帝「朕即是法」，如今美國人說了算，美國法才是真正的國際法，想打誰就打誰，想抓誰就抓誰。顯而易見，真理只在大炮的射程之內，法律的制訂及解釋權也不可在大炮的射程之外。



說來諷刺，港府早前拒絕一名外國記者入境，香港反對派鬧翻天，幾乎要搞到上聯合國告狀；如今美國拒絕國際法庭的法官入境，這班人卻屁都不敢放一個。如果說國際法庭是欺軟怕硬，那麼香港反對派則是忠實走狗，見主子就搖尾乞憐，見外人就張口狂吠。