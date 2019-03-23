高雄市長韓國瑜昨日上午率領市府團隊展開為期一周的港澳深廈「促銷招商」之行，這是他上任之後的第二次外訪。韓國瑜強調此行只談經濟、不談政治，然而當前的兩岸關係是處於一個「冷對抗」的形勢，韓國瑜今次港澳大陸之行，可以避免「政治解讀」和「政治干擾」嗎？



據說國台辦主任劉結一會親往澳門或在廈門，與韓國瑜見面，表達北京歡迎支持「九二共識」城市前來交流合作，廈門市長莊稼漢等官員亦將與韓國瑜會面，一起見證高雄與廈門簽訂農業大單。韓國瑜則表示一切尊重當地的安排，「不會碰觸陸委會再三告誡的紅線」。台北陸委會日前表示，台灣各地方政府與中國大陸黨務、軍事、行政、具政治性機關團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益的機關團體合作，須事前經主管機關許可。對於民間為促進農產品行銷合作所簽署的合作文書，倘不涉及政治性或公權力的商業行為，陸委會予以尊重，但強調若陸方因政治目的而對台採購，則無法維持長久，並可能會破壞農特產品正常供需及產銷關係，不利台灣農漁業長遠發展。陸委會對韓國瑜為高雄市拚經濟的大陸之行，除了三令五申，還要畫紅線。



至於民進黨上下則酸言酸語，沒有一句好話。台灣的地方政府首長如台北市長柯文哲、前高雄市長陳菊、前台南市長賴清德都到過大陸進行官式訪問，但行前並沒有被警告不要碰觸紅線。



韓國瑜訪港，香港特別行政區政府比照當年接待時任台北市長馬英九的規格。台港關係必須按照《錢七條》的原則，即已故中國外交部長錢其琛一九九五年發表有關《香港涉台問題基本原則與政策》。其中第六條：「香港特別行政區與台灣地區之間以各種名義進行的官方接觸往來、商談、簽署協議和設立機構，須報請中央人民政府批准，或經中央人民政府具體授權，由香港特別行政區行政長官批准。」韓國瑜今次港澳深廈之行，北京的中央政府表示歡迎，香港特區政府能不對韓以禮相待嗎？如果是民進黨籍的縣市長訪港，會有這樣的禮遇嗎？這是一個偽命題，因為不接受「一中原則」的台灣政治人物相信連入境簽證都拿不到！



台北陸委會香港經濟文化辦事處處長（駐港代表）盧長水原本在一八年七月底就應來港履新，但特區政府至今未核發工作簽證。香港政府又是照例表示，入境處不會評論個別個案。陸委會既然為韓國瑜此行畫了紅線，韓國瑜又說不談政治，那麼見到林鄭月娥時，當然就不會越俎代庖，多管閒事，替陸委會問問究竟是怎麼一回事了！