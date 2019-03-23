碩鼠碩鼠，無食我黍！香港的老鼠橫行霸道，肥壯如貓，食的豈止是市民家中糧食，更會傳播致命病毒，港大發現全球首宗老鼠傳人戊型肝炎個案，就是明證。顯而易見，香港的衞生情況沒有最差、只有更差，市民欠缺公德心，港府搞衞生敷衍塞責，俱是老鼠為患的罪魁禍首。



去年山竹襲港，大量樹木倒塌，山坡泥土被翻鬆，當局一直沒有清理，「造就」牛頭角彩霞邨附近山坡成為近百碩鼠的搵食大本營。現場所見，體形比貓還要巨型的老鼠通山走，從一個泥洞鑽去另一個泥洞，聯群結隊闖入民居及鄰近寺廟覓食，跟採訪記者對望亦毫無懼色。居民出盡法寶滅鼠都未能奏效，每天只能與鼠同行，萬一爆發疫症，後果不堪設想。



香港自詡媲美紐約倫敦的國際大都會，詎料金玉其外敗絮其中，大街小巷藏污納垢，垃圾遍地，老鼠更大模廝樣四出覓食，各區都有名副其實的「過街老鼠」。負責清潔地方的食環署不是知恥近乎勇，反而變本加厲懶懶閒，本港衞生情況每況愈下，一點也不奇怪。君不見，該署不是被揭發刻薄外判清潔工人，連飲啖水都要罵，就是遭踢爆蛇王吞泡，滅蚊隊在登革熱爆發期間每天只工作三小時就是冰山一角。當然，公屋和街市老鼠肆虐，房署及領展責無旁貸；山竹吹塌的樹木至今仍未清理，地政總署同樣難辭其咎。



滅鼠並非移山填海的大工程，涉及的金錢和資源也不多，偏偏港府就是不願意徹底根治鼠患，簡直豈有此理。由此可見，港府充斥庸官懶官廢官，其危害與古時候的大貪官相比不遑多讓，古人「碩鼠碩鼠，無食我黍」的哀嘆，何嘗不是香港人今日的心聲！再加上市民個人衞生意識低落，沙士過後一切打回原形，香港成為老鼠樂園何足為奇。



針不拮到肉不知痛，當有一天老鼠鑽進林鄭被窩，與林鄭大被同眠，可能才是港府正視鼠患之日。