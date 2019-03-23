自從讀過《禮記‧禮運篇》後，筆者心中就有了一個「理想國」，希望國家能夠「選賢與能，講信修睦，人不獨親其親，不獨子其子……」多少年過去了，我第一次讀到該文是在中學三年級，後來當上人之患，就連第一代學生的兒女輩，不少也已升讀初三，自己國家土壤上卻始終未能實現理想國。《禮記》一書，我早已忘了置於家中書架的哪一處，撰寫此文時特地入書房一找，原來是放在最頂，大抵潛意識在告訴自己，這些年來，那一直是個高不可攀的夢。



上世紀八十年代至今，中國磕磕碰碰，走過很多崎嶇不平之路，世界局勢波譎雲詭，你不騙人，人騙你，我們未能建成君子國，也怪不了誰。但最難熬的日子當成過去，中國今天已發展成世界第二大經濟體，發了財，下一步應該考慮立品了。



別人的眼睛跟自己一樣，看問題都會帶主觀好惡，但一般來說，第三者評價你，會比自我評估客觀。美國批評中國加入世界貿易組織之後未能履行承諾，故掀起對華貿易戰。中國一度向歐盟求助，那是第三者，評價當比美、中兩國客觀。歐盟當時卻回應，完全同意美國對華的指摘，中方在開放市場上，很多事確是說到做不到。



說到做不到就是未能「講信」，我們不該全怪歐盟偏幫美國，也得反省人家所說的是或不是。美國卯足勁警告盟國不要選用中資電訊商華為的服務，更不要加入中國倡議的「一帶一路」計劃。歐洲各國不見得一切皆視美國為馬首是瞻，上述兩個警告皆不合理，好些國家經衡量後，還是願意向中方投懷，甚至公開反駁華盛頓的謬論。



所以旁人眼睛還是較雪亮的，人家點讚不是沒來由，給負評也不一定是沒根據，中國已經成熟了，該朝着君子國的目標邁進。而我也決定將《禮記》一書，由書架的最頂部移到伸手可及處。