香港成為全球生活費最貴城市，衣食住行樣樣貴，活在香港，毋須調查研究，都知道港人沒有快樂起來的理由，儘管冇靈魂政府日日自我麻醉「香港幾好都有，又點捨得走」，而事實是有能力移民嘅，好多都走夾唔抖。



香港幾好都有，以前就係，歌仔有得唱：昔日香港認真威，價廉物美平夾抵；美食天堂真架勢，獅子山下人才濟。之不過今時不同往日，昔日就「人才濟濟」，今日就「廢官濕滯」，高薪低能，見難就縮，遇困就躲，幾時見過有「迎難而上」的高官？如果有，我哋啲小市民就唔會心口成日翳住翳住，香港亦都唔會不是撞鬼就是撞邪！不是嗎？耗資三十多億元的港鐵信號系統竟然搞到兩架列車相撞！貼錢買難受已經夠衰，家陣幾乎「巨資買災難」，你話香港唔係氣數已盡都冇人相信喇！



講開呢個混吉政府，最叻呃鬼食豆腐，好似發展局局長黃偉綸日前就話「明日大嶼」一千公頃人工島造價係六千二百四十億元，而土地收益可達一點一萬億元！黃偉綸真係神乎其技，老朽懷疑佢數學零蛋，佢可以無視通脹、工程意外延誤等因素，阿哥，講緊係至少二、三十年甚至更長時間才可完成的填海造陸工程，想立法會通過撥款都唔係廢噏、篤數成咁啩？近年來政府嘅大型基建如高鐵工程、中環灣仔繞道、港珠澳大橋香港段等，有邊項唔超支？而且超支最少都三成，大橋更超支逾五成，明日大嶼有可能唔超支？保守估計，生生性性超支三成，都隨時逾千三億元喇！



明日大嶼計劃一旦落實，洗濕個頭，到時超支到二千億元，港人都真係含淚焗住畀！其實，家陣好多疑問未釐清，有學者亦指出香港並不缺土地，只是冇好好利用及做好規劃，何必直接向海洋打主意。說到底就是冇靈魂政府「志必求易、事要避難」，叫廢官規劃佢情願倒錢落海！話之你明日黃花。