民主黨成員林子健因前年涉嫌訛稱被懷疑內地執法人員擄禁，被控「明知地向警務人員虛報有人犯罪」，案件經審訊後林被裁定罪成。裁判官指林聲稱的拐帶事件屬「自編自導自演」，其虛報引起國際社會高度關注，造成恐慌和不安，認為林沒悔意，即時監禁屬唯一選擇，判林入獄五個月。但為一個大話，在林報案後的首個月，警方已花逾七千小時警力，涉及公帑薪金過百萬元。



林子健聲稱在鬧市被擄後，民主黨創黨主席李柱銘、前主席何俊仁及李永達、黨員林卓廷與工黨李卓人高調召開記招撐林子健。反對派亦紛紛附和民主黨炒作事件，當中反對派議員楊岳橋尤其突出，指摘國安人員「漠視香港底線」、「跨境犯法」等，楊又上綱上線，將事件與「一地兩檢」聯繫，稱港府是「割地香港行大陸法」，句句語出驚人。



惟記招後，社會上已有不少聲音質疑事件的虛偽，林子健「遇襲」後，第一時間去吃東西、洗澡及睡覺，整件事匪夷所思，太不合情理。



林子健案爆煲令民主黨誠信破產，有關人等全部潛水。案件聆訊當日，民主黨只有何俊仁及黨員許智峯到法院聽審，場面遠遠不如當日記招般人強馬壯，林卓廷更出聲明指「不便評論案件」，上演了大難臨頭「鴿」自飛。



至於曾大言不慚的楊岳橋，更是完全沒有回應事件。楊當時的言論不僅抹黑國安人員，更製造恐懼反「一地兩檢」。楊岳橋不能就這樣逃之夭夭，必須為自己的言行負上責任，向國安以及香港市民致歉。



林子健冒如此大的風險，實行愚蠢至極的策略，為的就是抹黑「一地兩檢」，攻擊一個便利市民、廣獲支持的通關安排。反對派未審先判，一口咬定內地執法人員「跨境犯法」，散播恐懼，顯示反中亂港已經沖昏了反對派的頭腦。