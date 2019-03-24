正論：麻疹臨門零防疫　敗象紛呈劫難逃

天之所降曰災，人之所致曰禍。本港公共衞生危機一浪接一浪，致命病毒一波接一波，肆虐一時的流感稍為遏止，更駭人的麻疹又告來襲，短短兩日已新增五宗確診個案，今年首三個月的感染人數已達到十九人，突破去年全年確診數字。最蹊蹺的是，絕大部分新增感染者都在機場或國泰航空工作，但港府及國泰至今零設防，倘繼續麻痹大意，香港淪為疫埠絕非危言聳聽。



麻疹令人聞之色變，最大原因是其高度傳染性，只需透過空氣中的飛沫或接觸患者分泌物已能傳染，潛伏期長達廿一日，沒有專門治療方法，抵抗力弱的患者，死亡率相當高。多個亞洲國家已相繼出現社區爆發，香港作為航空樞紐，每日有數以千計的航班在國際機場升降，很難獨善其身，何況本港口岸防疫向來形同虛設，種種「有利條件」俱為麻疹在港大爆發埋下伏線。



果不其然，繼本月初一名國泰空少確診麻疹後，前日又有三宗由機場呈報的感染個案，三人分別負責地勤及運送行李工作，專家指四宗個案的潛伏期及傳染期有重疊，不排除互有關連，已訂明為「麻疹爆發」。詎料禍不單行，昨日本港再新增兩宗確診個案，一人為國泰機師，另一人為不足周歲嬰兒。這些患者不是有外遊紀錄，就是在機場或國泰工作，幾乎可以肯定機場及航機是一大傳播源。專家警告未來將有更多確診個案湧現，更不排除其他航空公司也有職員中招，隨着數以萬計的旅客每天來來往往，一場麻疹風暴已隱然成形。



令人難以置信的是，面對疫情來勢洶洶，衞生署僅派人到機場向員工提供講座及接種疫苗，而且通知倉促，打針服務只有短短三小時，擺明敷衍。更有甚者，食衞局高官再次擺出大安旨意的模樣，堅稱港人麻疹疫苗接種率高，社區全面爆發風險不大，又認為麻疹潛伏期長，即使在口岸設置監測點亦沒有太大幫助。其實，高官的言論經不起考驗，今波疫情之中，便不乏曾接受過疫苗注射的患者。更要命的是，港府訊息混亂，宣傳嚴重不足，不少港人對麻疹病毒一知半解，遑論清楚知道自己是否曾經接受注射或是否需要補打疫苗，如今連口岸防疫都懶懶閒，麻疹攻破機場直入社區大爆發只是時間問題。



港府對防疫掉以輕心，高官對病毒漫不經意，這一幕跟當年沙士何其相似。想當年，沙士在社區大爆發，港府卻對病毒零認知，當時的衞生福利及食物局局長楊永強還振振有詞聲稱沒有社區爆發，最終沙士奪去二百九十九條人命，「疫埠」惡名不脛而走，寫下香港歷史上最黑暗的一頁。歷史總是驚人地相似，港府一味不設防，誰能保證麻疹不會令香港再次淪為疫埠？不會再次重創本港經濟和旅遊業？



事實上，自一九九七年香港爆發全球首例人類感染禽流感、全城殺雞血流成河後，奇難雜症便沒有在香港停止過。沙士不用說，接着又有亞洲首例豬流感，最近更發現全球首宗老鼠傳人戊型肝炎個案。至於因老鼠傳染的漢坦病、鈎端螺旋體病此起彼伏，以及早前本地大規模爆發登革熱，令象徵「香港精神」的獅子山公園及旅遊勝地長洲須封閉滅蚊，甚至連一場流感也死得人多，皆可謂沒有最醜，只有更醜。



一個城市的衰敗總是有迹可尋，一個地方多災多難亦必然跟主事者脫不了干係。港府防疫之差固然令人慘不忍睹，國泰航空作為今次麻疹疫情重災區之一，其表現同樣令人嘆為觀止。國泰至今並無提高防疫意識，不但沒有向旅客派發口罩，更不見其機場櫃位張貼相關告示，地勤人員亦沒有向乘客提供麻疹資訊，甚至連員工自己亦人心惶惶，工會指國泰一直沒有主動發放訊息，他們也是看報道才知道。目前起碼有兩名國泰員工受感染，國泰卻彷彿置身事外，這間航空公司有沒有職業道德、有沒有將乘客和員工安全放在首位，不言自明。



自作孽，不可活，國泰爆出疫情一點也不令人意外。近日公布的全球最清潔航空公司評選，國泰排名連續兩年下跌，由一度的榜首跌至第六，已反映國泰管理混亂、服務質素欠佳的冰山一角。更不堪的是，國泰不止在多項國際排名跌跌不休，更曾被揭發機艙有蟑螂和老鼠、食水含大腸桿菌等，簡直烏煙瘴氣，但國泰不是知恥近乎勇，反而以減省成本為由，大幅減少機艙深層清潔次數。飛機每天運載大量乘客，有機會帶來大量病菌，國泰連基本衞生也搞不好，還有甚麼匪夷所思的事情不可能發生？



說來實在唏噓，香港這些年遭逢惡運，福地淪為亂地，不但病魔拍門有如家常便飯、社區衞生環境每況愈下，交通方面更是醜聞迭爆。日前港鐵驚爆四十年來首次列車相撞事故，耗費三十三億元巨資更新的信號系統猶如豆腐渣般不堪一擊，令人驚覺香港距離車毀人亡一點也不遙遠。豈料一波未平一波又起，事隔僅數日又有電車翻車，還未說沙中線醜聞不斷，通車無期，過去港人引以為傲的基建質素一去不復返。至於港府人妖不分、是非顛倒，「反中亂港受庇護，愛國愛港被刁難」成為香港回歸廿二年來的主旋律，同樣令人生出哀莫大於心死之嘆。



漢代董仲舒有天人感應之說：「國家將有失道之敗，而天乃先出災害以譴告之，不知自省，又出怪異以警懼之，尚不知變，而傷敗乃至。」香港厄運連連，怪事不斷，彷彿撞邪一般，說到底是執政者倒行逆施，是活脫脫的人禍。上天已一再作出警示，港府卻不知自省，如果說香江氣數已盡，一切乃咎由自取。