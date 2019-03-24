功夫茶：石屎墮街險攞命　都市炸彈得人驚

查撐篤撐查篤撐，有請今日主角出場︰房屋署署長應耀康。對於呢位常客，一般臭鞋臭襪霉底橫又點夠新意吖，梗係連埋晾衫竹晾衫架、石屎紙皮石招呼佢老哥，咁至夠晒醒神㗎嘛！



係人都知，房署轄下公共屋邨危機四伏，陷阱處處，仲誇張過攞你命三千。晾衫隨時變空中飛人、鼠患隨時感染惡疾，連行街都分分鐘天降橫禍，問你點頂！好似四十年樓齡嘅屯門安定邨咁吖，日前傍晚放工放學時間突然傳來「砰嘭」巨響，唔知嘅仲以為爆炸，睇真啲原來成舊石屎從大廈十九樓高層墮下，最大一塊有成六吋乘三吋，厚如手臂。嗰度有唔少街坊聚集吹水，又近住小學門口，冇搞出人命算好彩。



據地區人士講，今次唔係安定邨第一鑊跌石屎，房署之前接到投訴都係敷衍了事，係咁意去涉事單位𥄫兩𥄫就算，如果唔係今次舊石屎太大，加上驚動咗警方，斷估都未必會急急補鑊，答應今個月進行緊急維修。不可不知，全港樓齡四十年以上嘅舊樓，唔少都係公共屋邨，當中有幾多甩皮甩骨，隱藏大殺傷力武器，冇人話得埋。



明明賴嘢賴到正，房署官僚仲好似大條道理咁，話有為轄下物業進行維修保養，仲話有買公眾責任保險，一旦發生意外，會按程序處理責任。你鋪話法吖，家陣人命關天，有錢大晒呀？試下掉番轉，市民眾籌一千萬，房署狗官企定定，大塊大塊石屎兜頭兜面掟過去吖，笨！



講到呢度，大家應該明白政府出售公屋嘅妙處，咪以為特衰政府真係咁好死關照你班蟻民，等你哋圓置業夢，實情係賣斷埋個責任，以後家居漏水、壞𨋢壞燈、頭暈身㷫，一律貴客自理，你死你賤。今次出事屋邨由房署管轄，官老爺惟有死死地氣回應兩句，如果唔係，肯定又將個波大腳傳中畀業主立案法團同物管公司。



咁當然喇，香港都市炸彈梗有一個喺左近，公屋只係冰山一角。市民今時今日衣食住行，郁下都撞正伏爾泰個細佬──伏已中。機電署食塞米，搭𨋢如同玩跳樓機；樹木辦瞌眼瞓，行街隨時葬身樹下；屋宇署歎慢板，招牌鋁窗冧完又冧；最離譜係道路設計落伍兼夾無監無管，馬路淪為名副其實嘅食人虎口，正式係官不殺伯仁，伯仁因官而死。



所以話，香港地頭號都市殺手唔係癌症，亦唔係心臟病，而係呢班人工福利一流、辦事能力九流嘅庸官廢官。枉佢哋仲好意思講，倒六千億落鹹水海填海造城，係為咗應付未來「人口壓力」喎，畀你哋咁玩殘法，市民就算唔死都唔敢生仔，再唔係索性移民大灣區，唔通明日大嶼真係搵鬼住？