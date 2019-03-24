神州觀察：交通罰款油水多　蟻貪巨腐猛如虎

內地近年反腐打貪，涉案金額高達千萬元甚至上億元已見怪不怪，在很多人看來，這些巨貪肯定都是位高權重的高官，其實，官不及品的芝麻綠豆小官亦頻現大盜之舉。湖南一名交警利用處理交通罰款權力，七年斂財四千多萬元人民幣，近日引發熱議。



湖南長沙中級法院近日審理一宗交警受賄案件，檢方指控在長沙市公安局交警支隊處罰教育科處罰中心工作的肖某，利用職務便利，給違章司機「銷分」，先後一千多次非法收受九名中介所送財物，共計四千二百四十六萬元。肖某實際上只是辦公室系統操作員，在交通管理平台上擁有違法紀錄免扣分、免罰款、修改錯誤執法數據等權限，因此他點一次鼠標，就是一次「進錢」機會。



該宗案件絕非孤例。據報道，武漢市某交警，利用其負責在窗口受理俗稱「牛肉乾」的罰單處理程序的職務之便，違規消除司機違法紀錄二千多條，消除七千多分。烏魯木齊某交警更私下將沒有違章司機的分數，用來為八千多條違章訊息銷分。



案件讓人們看到了內地交警權力尋租路徑，不僅可在道路上濫罰款牟利，在辦公室也能生財。令人匪夷所思的是，一個交警內部操作員竟能如此肆無忌憚地不受約束，顯示對交警的監督、管理制度幾乎處於真空狀態，令人懷疑各地交警罰款是否一直就是糊塗帳？尤其是，目前中國的汽車已達三億二千多萬輛，每年的交通罰款更是一個驚人的數字，全國每年至少數千億元。因此，此案曝光也讓人不得不質疑每年這筆數額巨大的交通罰款去向，究竟是上交國庫，還是被私吞？當局如果順着湖南長沙交警案件的思路，在全國展開調查，相信定能查出成千上萬宗交警腐敗案件。



事實上，內地交警一直是腐敗重災區，早前黑龍江哈爾濱市交警支隊就被揭發一百多名交警集體貪腐，十三個交警大隊中有十二名大隊長為車輛違法運營提供保護行為。此外，各地駕駛學校勾結交警放水駕考斂財，也早已不是新聞，甚至還有交警為罰款下海當撞車黨。



顯然，內地重大交通事故頻頻，交警腐敗才是禍首。而小小的交警居然能斂得如此多財富，不但讓國人大開眼界，也再次揭開了內地官場腐敗黑幕，只要有權，無論官大官小一樣是巨腐。



如果說，內地科長股長級貪官被視為蒼蠅級，這些普通交警也許只能算是螞蟻級，但蟻穴可潰一堤，一堆蟻貪的危害絕對大於「老虎」。在他們面前，法律法規如同白紙，監督管理形同虛設，任何權力都能斂財，都能殘害百姓。今天的蒼蠅螞蟻，很可能就是明天的大老虎，對這些害人蟲，必須一網打盡，一個都不能少！