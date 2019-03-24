世界視線：科技巨擘牟暴利　網絡保安卻懶理

美國科技巨擘近年醜聞不絕，其中Google惡名昭著，最近又和Facebook分別爆出網絡保安事故，兩間巨企再次成為眾矢之的。



Google旗下Google Play提供下載手機應用程式，最近被第三方科技公司揭發有兩百多款程式遭受惡意軟件入侵，約有一億五千萬用戶受害。這次事件使Google的服務再響警號，近日亦發生瀏覽器漏洞、網絡硬碟及電郵癱瘓大半日等等事故。若平日網絡保安有做好，便不會屢次出事。該公司的管理水平，實在令人質疑是高薪低能，二○一六年涉及性騷擾下屬的一名美國主管，被撤職竟然獲得四千五百萬美元賠償，二○一四年另一名涉性騷擾的高層遣散費更達九千萬美元。



Google肥上瘦下，未有好好回饋社會，反而屢次爆出避稅醜聞，讓人齒冷。該公司唯利是圖的作風，旗下影片分享網站YouTube一脈相承，爆出為了廣告費縱容兒童色情物品上線，變相成為孌童幫兇。多間大企業紛紛杯葛，Google才出手除去相關影片，絲毫不見自律之意。



Facebook亦是另外一家是非不絕的美國巨企，早前被指向手機生產商交易用戶個人資料，美國聯邦檢察官正進行刑事調查，新近又涉及大規模私隱危機，危害六億用戶。這些用戶的密碼原來被記錄在一個文字檔案內，公司逾二萬員工都可以查看，隨時可以入侵他人戶口操作。Facebook及其旗下IG是最熱門的社交平台之一，放置無數照片及私密，一旦外洩，後果不堪設想。Facebook聲稱未有迹象顯示密碼曾被濫用，這解釋未免自欺欺人，有意圖卸責之嫌。



美國科技巨企經營手法讓人詬病，歐盟多次指控Google不法壟斷市場，二○一七及一八年對其罰款二十四億美元和五十億美元，今年較早前亦提出了十六點九億美元的罰款，然而相對Google母企去年第二季收入三百二十七億美元，罰款阻嚇力有限。對競爭對手趕盡殺絕，對用戶則巧取豪奪，Google就像病毒危害互聯網生態。