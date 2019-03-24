中國要對美國出奇兵制勝，首先不能害怕美國，要有毛澤東、周恩來的智略、魄力、氣勢，看透美國的本質，視之為紙老虎。其次是對美國不應阿諛奉承、刻意討好，即使包藏禍心，卻容易自欺欺人，忘卻初心，更易招惹奸佞之人，誤導和騎劫國家政策。



美國對付中國已成為公開的國策，中國便不能存有僥倖之心，而應該把對付美國也作為中國的國策，不容異心、異議。



中國對付美國，應是不戰而屈人之兵。



一是堅持國防技術、工業的發展，以支撐強而有力的武力震懾美國。但方法不應是依靠擴大軍力，乃至如美國那樣，廣設軍事基地於海外，而應該像北韓那樣，集中於戰略性的武器發展，例如核彈的小型化、流動化，導彈和無人機、無人船、無人車的中短長程乃至微程的攻擊能力，以及網絡安全、衞星定位安全等，以低成本高效能為標準。當然，也要有足夠防備能力抵禦美國生化疫病的攻擊。



二是國防以守為攻，金融、經濟卻是以攻為守，首要是金融保衞戰：去槓桿化、禁制美國可操控的衍生工具與金融創新，強調金融穩定，維持與國際金融體系之間的防火牆。在固守之後，便是對外出擊：在香港乃至倫敦，全力推行人民幣離岸市場，把香港、澳門轉變為中國可攻可守的離岸金融中心，並以之拉攏歐、日及其他國家的主權基金、離岸業務的參與，以抗衡紐約、倫敦兩大離岸金融中心體系在全球的市場霸權；推動中國自身的國際支付系統（CIPS），以對抗美國操縱的SWIFT系統，並與歐盟、俄羅斯、伊朗等合作，建立並行的體系。



中國應擺脫對美國金融的盲目迷信，積極參與全球金融治理體系的建立與改造，從國際和實踐知識、理論層面制約美國的金融霸權。中國倡議的亞洲基礎設施投資銀行不能淪為美國版本，而應堅持初心，從發展中國家出發，替發展中國家服務。



金融攻防戰的一個重要戰場是匯率，首先應拋棄美國傳授的金融理論與知識（與美國實際操作往往相反），人民幣匯率要穩定，不能偏就出口利益，也不能被美國上下操縱。中國不要再買美國債券股票，應從美國抽離資金，投資「一帶一路」的建設。用撤離美國市場來餓壞美國經濟與金融，壓美元匯率，抬高美國利息，使美國走上債務危機。甚且可以學美國慣例，用衍生工具攻擊美國資本市場中的薄弱環節。



事實上，戰爭並不易打，美國也不敢大打，但是決勝之處主要在於金融，而奇兵制勝，也主要依賴金融。