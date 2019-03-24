意外往往因人禍而起。江蘇鹽城化工園區日前發生大爆炸，導致死傷枕藉，這既是意外，更是人禍。出事化工廠的安全生產許可證三年前已經過期，而且過去曾有十次因安全、環保等問題被處罰及通報，該廠負責人更因觸犯污染環境罪獲刑，廠內多名員工亦涉及刑事犯罪，甚至有人在宿舍吸毒後直接工作，可謂問題多多，隱患處處，但監管當局卻視而不見，見而不理，這不是人禍又是甚麼？正如有網民質疑，該化工廠能犯的罪全犯了，為何仍可繼續生產？



網民的質疑，正是許多人的共同疑問。大爆炸過後，當局照例賊過興兵，既啟動應急預案，又設立救援指揮部，還成立事故調查組，當地官老爺更煞有介事巡視一番，忙得不亦樂乎。實際上，這種掩人耳目的把戲早就見怪不怪了，人們想問的是，監管部門平時都躲到哪裏去了？為何每次都要等到出事才來亡羊補牢？



過去常說吃一塹長一智，如今的官老爺吃百塹也長不了一智。四年前天津港危險品倉庫爆炸，造成一百六十五人死亡，七百九十八人受傷，當局事後追究責任，共四十九人受到死緩及監禁等懲罰，教訓不可謂不深刻，惟事過境遷，一切依舊，官老爺們早就把所有教訓拋諸腦後。



這些年中央不斷強調「國家治理體系和治理能力現代化」，在加快轉變經濟發展方式的同時，更要兼顧安全方面的保障，可惜言者諄諄，聽者藐藐，上有政策，下有對策，治來治去也治理不了各種亂象和隱患。據說，今次出事的企業因為盈利能力強、增長快，曾經被當地政府列入「123工程」計劃，成為上市工程企業中的一員。這也許就是該企業問題頻發卻能夠繼續生產的真正原因。



顯而易見，目前中國還沒有擺脫粗放型經濟增長方式，粗放經營、管理落後、浪費資源的企業依然比比皆是，甚至可以說，部分GDP是以污染環境和犧牲人命的代價換來。