就中美貿易談判的進展，一直都是特朗普這張大嘴巴在放話，一時信心滿滿，強調「中國經濟受到重創」、「中方迫切希望達成協議」；一時又心存狐疑，揚言「若不是一個好協議，就會中途退出」，惟從中美高峰會延期、談判即將進入第八輪觀之，特朗普當初誇口的「貿易戰很好打，很容易贏」顯然不是事實。



特朗普的最新表態是，即使達成協議，美國對中國產品的徵稅措施仍會維持一段時間，直至確認中方信守承諾；又有消息說，特朗普要求中國在未來六年購買一萬二千億美元美國貨的基礎上，再加碼兩至三倍。未來六年，剛好涵蓋特朗普的兩屆任期（特朗普認為自己鐵定連任），如果中方同意，特朗普至少可以憑任內打贏對華貿易戰及強迫中國購買最多的美國產品而名留青史。



問題來了，美國有甚麼東西值得中國買呢？就算中國包攬了美國能出口的所有農產品、動物飼料，每年不夠一千億美元；美國的油氣也賣不了多少錢；而作為最大宗的波音飛機訂單，如今又因墜機事故而懸乎。中國對美國高科技的確有很大的胃口，但美國又不願賣，在這種情況下，滿足一萬二千億美元的購買目標已不容易，何況是再加碼。



特朗普並非不知道沒有多少東西賣給中國，但仍不斷提高要價，除了展示其態度強硬，全力為美國爭取利益，不存在民主黨批評的對華妥協、草草收兵情況，亦因明白迫使中方調整產業結構如取消對國企補貼方面不太可能成功，惟有要求中方多購物，多從口袋中掏錢，以此討好美國選民，至於訂單存在很大水分、中方能不能兌現等並非當務之急，先爭取到連任再說。



然而，勢傾則絕，物極必反，美國將北韓逼到絕路，換來的是一拍兩散。如果美國故技重施，中美高峰會不歡而散或遙遙無期的可能性絕對存在。