高雄市長韓國瑜港澳深廈之行，雖然定調為「拚經濟」，不談政治，亦遵照台北陸委會指示，謹守地方政府首長分際，不會逾越紅線，但正如筆者昨日在本欄指出：「韓國瑜強調此行只談經濟、不談政治，然而當前的兩岸關係是處於一個『冷對抗』的形勢，韓國瑜今次港澳大陸之行，可以避免『政治解讀』和『政治干擾』嗎？」果不其然，除了台灣綠營酸言酸語乃至「抹紅」，連香港親台灣綠營的泛民主派立法會議員、與台灣獨派政黨「時代力量」關係密切的「香港眾志」，都向韓國瑜「嗆聲」！



韓國瑜在香港停留一天，行程緊湊，中午晤特首林鄭月娥，下午在會展中心與商會簽署合作協議，傍晚與中聯辦主任王志民會面，晚上則有維港遊。就是因為見了王志民一面，就勞動了三位泛民立法會議員煞有介事發文，教訓這位在台灣「一人救一黨」、民望極高的民選市長。泛民立法會議員朱凱廸、區諾軒、梁耀忠及香港眾志當晚立即就韓國瑜訪港行程發表聯合聲明，指韓開初說訪港之行是經貿之旅，不涉政治，但最終行程卻加插與中聯辦人員會面，做法並不合適。聲明又稱，根據「一國兩制」原則和《基本法》，高雄與香港的貿易肯定是香港特區政府的自治範圍，與中聯辦無關，認為韓會見中聯辦，明顯與經貿目標不符。這份「吹皺一池春水」的聲明甚至強烈抨擊「韓來訪一反過往外賓尊重香港制度，與中聯辦見面，打破成規，明顯是經過北京精心安排，看在香港人眼裏，正是為扭曲版本的『一國兩制』背書，助紂為虐」。



不過，韓國瑜沒有反唇相譏，也沒有要求發聲明的香港泛民主派朋友不要干預台灣內政，他的回應是「尊重香港本地的一切安排」，又重申高雄市的未來「只有朋友，沒有敵人；只有道路，未有圍牆」，所以只要時間允許，都會欣然接受港府的所有安排。對於香港泛民主派這份「吹皺一池春水（干卿底事）」、十分不恰當的聲明，韓國瑜只撂下一句「香港內部不同的看法，應由香港自己處理」，政治智慧真是優劣立判。泛民議員可能不知道，依現行台灣的相關法令，對於縣市首長在港澳和中共官員接觸並無限制，除非涉及公權力的協商，甚至簽署協議，屬中央政府職權，依法必須獲得授權。



至於泛民說韓國瑜「密會中聯辦」，是「為扭曲版本的一國兩制背書，助紂為虐」，筆者不禁想起二○一○年包括民主黨正副主席在內的部分泛民人士多次密會中聯辦，不是請客吃飯，而是商談政改，出賣盟友、破壞一國兩制、戕害高度自治，請問梁耀忠、區諾軒、朱凱廸有發表聲明譴責嗎？