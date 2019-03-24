「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」一直是高雄市長韓國瑜的主打政綱，他亦坐言起行為高雄𢱑撈。日前旋風式訪港獲港府高規格接待，簽下六億港元的農產品合同，昨日啟程前赴澳門，稍後再到深圳和廈門，預料此行必然收穫豐富。



韓國瑜很早便開宗明義承認「九二共識」，自然受到北京歡迎，出於統戰需要，出動到林鄭接待再送上大刁不足為奇。韓亦十分識趣，一方面禮節性到訪中聯辦，一方面避談政治，強調此行為了拚經濟，不會觸碰陸委會劃下的紅線，盡量做到皆大歡喜。不過，韓流風頭實在強勁，尤其正值台灣總統選舉提名期的敏感時刻，一舉一動都難免被放大。



果不其然，單是本港的爛果報、反對派及其喉舌便傾巢而出上綱上線，言之鑿鑿指韓國瑜成為第一個走進中聯辦的台灣地方首長，是「賣台」和為「扭曲版一國兩制」背書。對此，韓沒好氣地強調他只是賣生果，拒絕評論一國兩制等香港內部事務。有人覺得他滑不溜手，但對比反對派及爛果報玩抹黑和誅心論，韓的應對無疑大方得體得多。



老實說，蔡英文執政近四年，如果台獨真的行得通，真的得到台灣人民擁護，中華民國早就應該改名台灣共和國，空心蔡也不至於弄得焦頭爛額，韓國瑜更不可能挾高民望上台。再說，台灣要跟大陸做生意，便不能避免跟共產黨打交道，這是現實問題。如果空喊幾句口號，貨就賣得出去，人進得來，高雄民生就不會在綠營執政的廿年間變得如此凋敝。



毫無成本的罵人是很容易的，有意義的建設卻很困難。台灣綠營又好，本港反對派也罷，一味搶佔道德高地攻訐異己，有破壞無建設，過去用這一招來撈選票可能行得通，現在已經不行。連意大利等西方國家都爭搭一帶一路快車，某些人依然死抱政治意識形態不放，注定被時代淘汰。