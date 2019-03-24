徒有民主、自由無助於社會穩定，若不能廣修德政、移風易俗，人們還是要活在風雨飄搖中。近月，法國每逢周末就有暴動；新西蘭則剛爆發了駭人的襲擊案，一個種族分子屠殺了五十個無辜者。兩個地方都是民主國度，可見單靠西式政制，根本不能保證長治久安。



世界還是該以建立君子國度為目標，正如昨日本欄所說，應「選賢與能，講信修睦……」談到重視信用、與人修好，那不是當代西式教育可以教得出的做人態度，外國好些政客翻臉像翻書一樣，而且處處樹敵，卻一樣得到大量選民支持，實在讓人看傻了眼。



當代社會寡廉鮮恥、人欲橫流，人的經濟條件即使改善了，卻改善不了人文素質。鄧小平曾經說過，中國要是不搞改革開放，任何一條路都是死路。借用他老人家的話，當代社會要是不改革人心，也是任何一條路都是死路。



世界永遠是這般模樣，風潮自上而下，風來則草偃，要改革人心，當然得由大國、強國做起。但最強、最大的國家是美國，山姆大叔卻其身不正，不能建立一個君子國度以垂範世界，套用一句廣東俗語講：「旨意佢就死啦！」



未來中國應承擔起改變世界的使命，以往國家貧弱負不起這樣的責任，如今不同了，已成為世界第二大經濟體，中國講的話會有更多人聽，做的事會有更多人留意，為人為己，我們都應該努力將自己建立成一個君子國度。



以往中國的國際信用在世界上的評價並不特別高，四鄰亦樹立了頗多敵人，「講信修睦」做得未夠好。過去還是可以體諒的，咱們國力不強，如果太和善，定然會給人欺上頭來。日後不同了，中國的經濟、軍事實力已達一流水平，別人只會怕被我欺，豈敢再來欺我？故北京可以慢慢調整對外政策，多走以德服人之路。