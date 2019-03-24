國家主席習近平出訪歐洲三國，首站是意大利，特別矚目，中意將簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄，宣告意大利加入北京主導的戰略遊戲，成為七大工業國集團（G7）首個加入「一帶一路」合作的國家。意大利的地位，雖說沒有傳統的歐洲三強德、英、法那麼高，但在歐洲絕對算得上是一個強國。



如今，意大利不顧美國的警告，也不理會盟國的指摘，其總理孔特更公開表示「沒有人能阻止意大利擁抱中國」。「熱情」的意大利，是目前唯一一個正式提出「堅決支持中國」的歐盟、七大工業國集團、北約成員國。意大利對中國的傾力支持，撕開了西方陣營的一個缺口，更重要的象徵意義是美國霸權並非牢不可破，同時「美國優先」也不得人心。難怪西方輿論視中意的合作是北京突破美國為首圍堵中國的象徵。



意大利的GDP全球排名第八，在加拿大、巴西之前，不過其經濟二十多年來原地踏步，對歐美的嚴重壓榨已經忍無可忍，與中國合作成為最大希望。孔特強調，加入「一帶一路」合作會給意大利帶來巨大市場，明言不想錯失良機。



事實上，意大利的西西里島是地中海的心臟，如果發展成「歐洲─中國海路貨運線」，成為貨物集散的中心，可以輻射到北非的突尼斯、阿爾及利亞、摩洛哥甚至利比亞，「錢途」可謂不可限量。利之所在，自然視美國的威嚇如放屁！



美國為了鞏固自身的霸權和利益，不斷向歐洲盟國施壓，禁止使用華為的5G技術，毫不顧及歐洲盟國要付出的經濟成本，更何況美國一味叫囂卻又拿不出任何有力證據證明華為產品存在安全風險，德國總理默克爾便直斥美國的無理威嚇，霸氣回應「德國不會因為一家企業來自某個特定國家就將其排除在外」。看來，華為因為美國的打壓反而聲名遠播，真要多得特朗普！而今後中歐合作，看來已成大勢。