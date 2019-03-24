英國脫歐到底是自作孽還是置諸死地而後重生呢？在三年多、超過一千零一夜的拉鋸之後，大不列顛的脫歐劇似乎應該更名為「大不列癲」。如今下議院已經否決再公投、轉軚留歐之路，擺在英國人面前的是硬脫歐及延長硬脫歐兩條掘頭巷。曾幾何時，英國人以為脫歐是大英美人強勢踢走衰老公的分手大劇，豈料劇初的悍婦到劇末已成棄婦，脫歐未畢，大英帝國最後那抹驕傲也灰飛煙滅了！



英國下議院自三月十二日起多次表決脫歐議案，現在協議脫歐之路幾已堵死，英國只能硬脫歐與延期脫歐，首相文翠珊已向歐盟申請延長脫歐限期，延至何時是另一個戰場。有說英國想延後三個月，即拖至六月三十日，不過，歐盟沒此興趣，充其量五月二十二日已是英國最後掙扎期。



事關歐洲議會在五月二十三日至二十六日便會舉行新的五年任期選舉，英國二○一六年的公投決定脫歐後，歐洲議會已經剔除英國席位，而即將選舉的歐洲議會只剩七百零五個席次，英國再無席位及與會權。因此，英國脫歐限期絕不會跨越歐洲議會的生效期，脫歐亂事無論如何也要在五月下旬之前解決，英內閣與下議院仍要繼續過招。



看到一團糟的政局，英國人最大的領悟應該是世間果真沒有後悔藥可吃。英國的民主玩家發動以護國為名、奪權為實的公投遊戲，讓全英國人懵懂玩了一場投票大遊戲，同時政局也來了一場舊人哭罷新人嚎的亂象。這還不夠，英國人被挾持上了脫歐的快車，三年過去，跳車不成，煞車更不可能，英國人現在只能眼睜睜看着快車撞上前方的巨石陣。雖然有人說，撞車後會尋到新世界，將來的英國可以自由一飛沖天去，但是，撞車後的三至五年內，英國只能痛苦療傷，此後是一飛沖天還是一沉不起，現在只有水晶球知道。



世界充滿奇妙的循環，英國三年來為脫歐亂成一團，最近一個月下議院馬拉松式投票，更成了國際政壇的焦點，雖然不少人在看笑話，也有不少人為英式議會文化而驚艷，然而英國下議院的攻防到底是議會政治過招，車輪式的辯論、聲嘶力竭的提案及投票，文翠珊政府雖然負隅頑抗，但依循議會程序、民主規範的做法，還是值得尊重的。



不信看看美國吧，特朗普為美墨邊境圍牆經費連出大招，先是美國聯邦政府停擺超過一個月，然後是總統行政命令，令美國「被進入」緊急狀態時期，任意調撥資金興建邊境圍牆，民主及議會制衡在特朗普眼中根本就是屁。雖然美國眾議院亦在頑抗，但是特朗普動輒用上總統特權，美國議會除了束手就縛，只能一再作出口頭威脅，到最後只是眼巴巴看着圍牆建好，緊急狀態回復正常，總之，議會成了擺設，一個只會叫囂的所謂民主機器。



一邊是美國總統大石砸死蟹，一邊是英國首相死纏爛打，哪一個更好看？反正都是一場又一場亂事，香港人只有剝花生看戲的份。