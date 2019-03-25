正論：增請外援不拆牆　難解公院人手荒

本港公立醫院「人手荒」問題愈演愈烈，眼下正是用人之際，理應拆牆鬆綁，不拘一格降人才，然而港府說一套做一套，表面上說加大引入海外醫生的力度，包括改善晉升制度，實際上害怕得罪本地醫生團體，因此在引援方面維持不少限制，根本就是精神分裂。



去年公院醫生流失率達百分之六，再創歷史新高，而過去六年來，有限度註冊的三十九名海外醫生亦紛紛跳船而去，目前只剩下十名留港，根本是聊勝於無。為了補救節節上升的醫生流失率，醫管局不得不大打「銀彈」挽留人手，增撥醫療資源安撫業界的同時，揚言加大向海外求援的力度，最快下月將海外醫生招聘擴展到所有專科的駐院醫生，並研究當海外醫生獲得本地專科資格，公院工作滿五年者都有資格「升呢」做副顧問醫生。醫管局管理層信心滿滿地表示，未來一年至年半內，可以請夠一百名海外醫生。



引入外援的確是解決問題的捷徑，也是世界各地的通行做法，當局的大方向無疑正確，可惜力度不是加大，而是微不足道。數據最能說明問題，香港平均每一萬人口僅有一點九名醫生，遠低於發達國家平均每萬人二點八名醫生的水平，僅公立醫院，未來十年就缺少一千至一千五百名醫生，港府僅以引入一百名海外醫生為目標，杯水車薪，能解決甚麼問題呢？



他山之石，可以攻玉。新加坡設立海外著名醫科大學的名冊制度，其中有英聯邦的醫學院，也有內地的著名醫科院校，凡名冊上的醫生皆可以免試到新加坡行醫，如今在新加坡執業的海外醫生佔總額的三成，人手荒問題迎刃而解，相比之下，在本港工作的海外醫生不足總數的百分之一，少得可憐。新加坡引入外援真正是大手筆、大氣魄，最終也解決大問題，可見港府言必稱學習新加坡，只是葉公好龍。



至於說到改善海外醫生晉升前景，工作滿五年可晉升副顧問醫生，同樣是姿勢大於實際。首先，外援人手的基數小，能升職的人數自然極為有限；其次，海外醫生若想獲得本地醫生的待遇，必須考試「過三關」，就算過關斬將獲得資格，仍要從最基層做起。本報訪問一名海外回流、在公院工作的港人醫生，他坦言雖有機會考獲本地醫生資格，但仍需從最基本的抽血、做文書等工作開始，這是醫科生的實習待遇，對一名在海外已執業十多年的資深醫生而言，何止是浪費，更是一種刁難。事實上，所謂海外醫生有限度註冊制度，本身就是歧視，海外醫生有如「二等」醫生，難怪有關政策推出多年卻成效甚微。



說到底，港府施政出發點不是廣大市民，而是傾向小圈子及既得利益集團，當局既不敢觸碰醫界的蛋糕，不願拆掉厚厚的圍牆，決定了任何醫療改革都只能是小打小鬧，聊備一格，最終受害的是基層病人。香港這個所謂的全球最自由經濟體，其實是浪得虛名。