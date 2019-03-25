功夫茶：高鐵真係大白象　外判淪為替罪羊

各位看官，正所謂冇咁大個頭，唔好戴咁大頂帽，呢個阿媽係女人嘅道理，大家梗係知，偏偏港產官僚最冇自知之明，結果係點？咪就係貽笑大方、累人累物囉。你話功夫茶唔開台大戲唱衰佢，點對得住咁多位鄉親父老吖，篤撐！



呢，耗資八百多億元興建、堪稱一寸鐵路一尺金嘅廣深港高鐵香港段，開通半年有多，每日平均載客量居然只有五萬幾人次咁大把，僅得預期八萬人次嘅三分之二，簡直羞家。咪住先，運房局局長陳帆喺高鐵通車初期，咪好大聲咁話「時間會證明一切」嘅，好咯，家陣時間真係證明咗港產官僚吹水唔抹嘴，斷估冇痛苦，大巴大巴咁摑落光頭陳個光頭度。



話時話，高鐵興建以來多災多難，港府同港鐵又出名管理無能，呢隻大白象，納稅人都預咗硬食嘅嘞，可憐一班西九站外判員工慘成代罪羔羊啫。係呀，因為高鐵載客量唔達標，港鐵一聲令下，外判商不得不裁減人手。外判員工日前收到通知，公司以優化人手安排及調整工時為由，將多個職位合併，例如將售票員、車站助理及行李車處理員合併為「車站服務員」，保安員同交通管制員就統稱為保安員。巧立名目搞咁多嘢，最後都係請員工食無情雞，第一批六十人已經陸續收到大信封，聽聞第二波裁員潮好快殺到，前後合共要炒過百人咁話。



陰功咯，高鐵通車都係得嗰幾個月貨仔，咁快就要裁員，如果話呢條鐵路唔係蝕到趴街，小學雞都唔信。有數得計，通車首三個月，票務收益較預期少二千萬唔在講，最離譜係黃金周班次不增反減，而且最多班次係來往香港同深圳，票價就比東鐵貴一大截，擺明搵老襯。所以話，港產官僚做嘢一味靠吹，吹到高鐵幾咁巴閉、幾咁受歡迎，港鐵仲要求外判商額外聘請大量人手，每日有成千人企喺站內當值，到頭來計錯晒數，港府唔怪罪自己，港鐵亦唔自我反省，受罪嘅永遠係基層員工，有冇再衰格啲吖。



真係諗極唔明，內地高鐵網四通八達，全國受惠，偏偏全長只有廿六公里嘅香港段，港府都有本事搞到走樣變形，咁家陣官老爺全力吹噓嘅「明日大嶼」，又話可容納幾多人口，又話賣地收益上萬億，吹到天花亂墜，係咪都係嗰句：官僚靠得住，豬乸會上樹先？



看官呀看官，最怕港府死都要充大頭，六千幾億都埋唔到單，到時庫房被掏空，廢官兩腳一伸上天堂，港人就走晒上大灣區搵食，明日大嶼大唱空城計，香港玩完咯，篤撐！