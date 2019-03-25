神州觀察：工業災難爆不停　安全生產全靠吹

內地工業意外無日無之，死傷枕藉的特大奪命事故接二連三，足證當局屢屢強調安全生產的重要性，言必稱以人為本，時刻需警鐘長鳴，實是有口無心、裝模作樣之舉。



江蘇鹽城市響水縣化工園區近日突發爆炸，並形成巨大蘑菇雲及直徑百米的深坑，數百米內廠房被炸成廢墟，周邊數千間民房不同程度受損，到處殘垣敗瓦，如同人間煉獄。至於死傷人數亦在不斷更新，目前已知有六十多人死亡，鹽城市各醫院共收治了六百多名傷者，危殆及失蹤近五十人，意味死亡人數還會增加。



安全生產責任重於泰山，人命關天一宗也嫌多，然而任憑當局如何三令五申，相關事故總是沒完沒了，問題出在哪裏，其實誰心裏都明白。正如今次肇禍的化工廠，被揭早就存在各種安全問題，包括無安全生產許可證，多項標準認證已因過期被撤銷，以及生產操作不規範、員工違法犯罪頻生、屢因污染問題受罰，附近居民也證實化工廠爆炸及火災不斷，一直過着提心吊膽的日子，可見今次大事故並非意外，而是早有徵兆。



為甚麼一家如此劣迹斑斑、隱患不絕的企業，仍然一直獲官方開綠燈？答案很簡單，就是官商勾結。化工產業是蘇北地區的支柱產業之一，化工廠林立，而涉事化工廠曾被當地政府列入重點開發計劃，屢被評為愛心慈善捐款企業，這些年想必為當地GDP及某些官員個人做了不少「貢獻」，明乎此，就知道為何企業屢遭整頓卻屢屢過關了。



國務院調查組日前痛批當地部分企業未能吸取過往慘痛教訓，一些負責人嚴重違法違規，我行我素，以致釀成慘烈悲劇。問題是，上面再怎麼生氣，下面根本不害怕；中央再鄭重其事，地方偏不把安全生產當回事，又能奈其何。事實上，該化工廠於二○○七年就發生過類似事故，並造成八死多傷；而在一年多前，距離該園區不遠處的另一家化工廠亦因爆炸導致十人死亡。至於全國範圍內的化工災難更是不絕如縷，僅過去三年就發生六百多起，死亡七百多人。



更離譜的是，每次災難發生後，當局總試圖遮掩真相，粉飾太平。正如今次響水事故沒多久，當局便迫不及待宣布各項環境指標正常，空氣及水質皆未受污染，學校需盡快復課。這就怪了，平時老百姓放個鞭炮、吃燒烤、生柴火炒菜都說污染環境，化工廠那麼多有毒化學品被炸飛，當局說沒事就沒事了，想不佩服都不行。



隱瞞災難早已成為當局的指定動作，從天津港大爆炸到當年的沙士，再到食藥安全、交通、基建等莫不如是，至於整天掛在嘴邊的舉一反三、一查到底等口號，民眾早就聽膩了。