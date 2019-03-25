世界視線：以總理身陷泥淖　特朗普親送大禮

美國總統特朗普繼宣布承認耶路撒冷作為以色列首都後，再在中東地區投下一枚震撼彈，他日前單方面承認以色列對有爭議的戈蘭高地享有主權，並據傳不日將簽署正式文件。



戈蘭高地位處以色列、黎巴嫩、約旦和敍利亞之間，以色列在一九六七年第三次中東戰爭時從敍利亞手上奪去戈蘭高地大部分地區的控制權，並於一九八一年通過法案，變相進行吞併，並在當地殖民，惟法案被聯合國通過決議宣布無效。近年敍利亞發生內戰，以色列政府擔憂伊朗將利用該處發動攻擊，遂一改以往立場。



如今特朗普「開金口」，難怪以色列總理內塔尼亞胡大喜過望，在跟特氏通話時大讚對方「夠朋友」。



特朗普再次無視國際法，公然偏袒以色列，最立竿見影的效果，相信就是其女婿庫斯納主導的以巴和平進程提早宣布失敗。華府承認戈蘭高地歸屬以色列，跟推動阿拉伯盟國與以色列走得更近的目標背道而馳。事實上，沙特及阿聯酋等美國盟友雖然當面不敢對華府說「不」，卻透過海灣合作委員會譴責美國政府的「偏頗立場」。



特氏此舉亦讓敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德成為意外的「受益者」。敍國自顧不暇，本來就無力奪回故土，如今美國蠻幹一番，恰好成全阿薩德以「受害者」向國際社會「維權」，而反政府勢力在這個問題上亦無法不跟阿薩德「團結一致」。



然而最大的贏家非內塔尼亞胡莫屬，以色列大選在即，內氏飽受貪污醜聞困擾，亟需「沖喜」，這時候特朗普將戈蘭高地「撥歸」以國，無疑是對內氏及其所屬的執政利庫德集團最佳的助選禮物。無獨有偶，特氏亦深受通俄醜聞困擾，特別是如今獨立檢察官米勒的報告業已完成，政治前途吉凶難料，兩人可謂難兄難弟。當然，特氏也不會白做「善事」，大選明年就舉行，討好財雄勢大的猶太人是當務之急，特氏即將出席猶太人最強大的游說組織──美國以色列公共事務委員會的年會，相信其對戈蘭高地問題的取態，將是又一「投名狀」。