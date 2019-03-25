美國總統特朗普日前撤消對北韓新增的制裁措施，應該是指正準備在日內宣布的新制裁措施，這顯示出特朗普否決了美國政府內部極右勢力對北韓要新增的壓力。



特朗普是極右主張者，但也同時是一個投機、滑頭的商人，政治主張不能凌駕他個人的利益。在兩者不衝突時，他必然主張和推行極右政策；但如果有所衝突的話，他會以個人利益作為取捨。



當前是特朗普力謀連任總統，但是民望正低，經濟境況不佳，外交到處碰壁，故此，美朝峰會本來是他的一個公關表現的重點，可惜他的極右派閣員堅持對平壤不作任何讓步，北韓領袖金正恩拂袖而去。



好戲做不成，特朗普不僅不能奢望奪得諾貝爾和平獎，而且談判失敗。如果金正恩再次進行核試或試射導彈，特朗普的民望聲譽便將全面掃地。而他的極右派閣員還在增加對北韓制裁，結果會使金正恩一怒而重啟核試。此所以特朗普要急急地把還未公開的制裁建議否決，目的是安撫金正恩。



由此可見，金正恩以退為進的策略，正好打中特朗普政權的弱處，他的極右派閣員不經民選，民望聲譽極劣，能夠把持美國外交政策，依靠的是特朗普的民選總統權力。在內有民望下跌與民主黨的制約，在外有金正恩堅持不退讓，特朗普只能遏止他極右派閣員的建議。



不過，特朗普不敢惹怒金正恩，卻亦沒有方法把金正恩引回談判桌。關鍵是特朗普個人沒頭腦，身邊除了極右派人物外，別無真正的智囊，對北韓談判的僵局便沒法解決。金正恩不讓步，便只能看特朗普在此僵局裏能堅持多久，變化的標誌應該是他又要換國務卿了。



與北韓談判不順，特朗普更要寄望中美談判取勝。在先前中國讓步之後，美國絲毫不相應讓步，更放言要中國擴大購買美國商品和堅持不減已增加的對華關稅；但中國領導層不可能一讓再讓，變成喪權辱國，北韓的決斷更增添中國決策者的壓力，亦製造出對美談判的新機會。



事實上，中國大可以把談判拖下去，兩國峰會便要無限期的延遲，製造出對美國及特朗普的更大壓力。中美貿易現時還是有利於中國，中國便不用慌張失措。習近平出訪歐洲正是「圍魏救趙」，既在美歐關係惡化之時，中國插一把手，與歐盟成員合作，以加強中歐關係來打擊美歐關係；也在推動「一帶一路」建設，從中亞到東歐，便更進一步打進歐盟核心。增強一帶一路建設有助中國經濟發展，也可改變世界政經格局，使中國在今後抗美新冷戰中更有支持力。