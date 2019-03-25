和這些年中國華為蒸蒸日上、業務猛進相比，老美的蘋果走了下坡。去年十一月，蘋果公司停止宣布包括iPhone、iPad等產品的銷量成績，一反喬布斯以來的做法，也即「蘋果十八年驕傲的傳統和信心，在這一刻灰飛煙滅」，蘋果的業績羞於見人也。然而，蘋果還是躲不開「下調營收預期」，公告發出後，市值蒸發了四千多億美元。蘋果在大中華區的業務受挫最重，其行政總裁庫克說：「雖然我們預見到了新興市場的一些挑戰，但沒有預料到經濟減速的幅度，尤其是在大中華區。」這位行政總裁的「反思」很不到位，他把蘋果業績下滑歸咎於「經濟減速」。其實，「經濟放緩並沒有影響蘋果的競爭對手，尤其是中國本土的競爭對手」，也即在同一經濟環境下，蘋果爭不過華為。「蘋果的產品吸引力下降，蘋果落後了」，這才是市場給出的答案和裁決。



蘋果手機稱霸多年，根本看不起華為等「中國手機」，認為自己可肆意抬高售價也能橫掃千軍。蘋果手機最高價時高達一萬二千七百元人民幣，蘋果還唯我獨尊，「修建封閉式的生態護城河」，例如「拒絕微信的小程序接入蘋果」，以為這樣就能打擊對手，結果反遭「又平又靚」、包容開放、功能更多、更好用的中國手機逆襲。



特朗普上台後推出美國三十年來最大的巨額減稅計劃，公司稅率從百分之三十五降至百分之二十一。蘋果像許多老美公司一樣，把海外現金紛紛搬回本土，大肆回購本公司股票，美國股市一度狂升。特朗普興高采烈，吹噓美國經濟大好，可在全球包括和中國輕易打贏貿易戰。



然而，春藥有時，作用不會長，去年底美股動盪不已，蘋果和多家科技公司一樣，市值大縮水。不過，蘋果的作為和遭遇倒是很符合國際資本的本性——要為股東謀利益。有「華爾街之狼」花名的一位大亨說過，這是我們的信念，一個公司的董事會有責任抓住每一個機會來增加股東的價值，這包括對資本配置的執行和適當的回購。其實，這正是整個美國資本帝國的信念，它的優先、霸權、巧取豪奪皆基於此。