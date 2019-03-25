野鴨無意緒，鳴噪自紛紛。高雄市長韓國瑜訪港期間與中聯辦官員會面，說是客隨主便也好，說是禮貌性拜訪也行，本來沒有甚麼好非議的，結果還是引來不少閒言碎語，台灣綠營人士固然冷嘲熱諷，香港反對派更是危言聳聽，幾名立法會政客煞有介事和香港眾志發表聯署聲明，指韓國瑜的做法打破常規，「這種安排並不合適，也對香港市民發出錯誤的訊息」，並認為韓國瑜「為扭曲版本的一國兩制背書，助紂為虐」云云。



這豈止是多管閒事，簡直是臨表涕泣。韓國瑜在香港會見甚麼人、出席甚麼活動、發表甚麼講話，難道必須經過他們同意才行？這算是甚麼民主？



按照這班人的邏輯，韓國瑜根本不應訪問香港和澳門，因為這等於為一國兩制背書；更不應訪問深圳和廈門，因為這等於助紂為虐。政治小學雞幼稚無知也就罷了，連堂堂立法會議員也如此顛三倒四，實在是咄咄怪事。看來有些人反中反昏了頭，已到了走火入魔、神志不清的地步。



對於這些政治噪音，韓國瑜的評論是「不評論」。香港反對派確實無聊得很，他們當中許多人根本不懂政治為何物，偏偏喜歡搞政治，結果往往出醜露乖，笑話百出。對他們來說，只有逢中必反，才算政治正確，自己抗拒內地，也不許別人與內地來往，於是整天胡攪蠻纏，專做一些無聊的事。高鐵一地兩檢被指「割地賣港」、參與「一帶一路」發展被指獻媚、加入亞投行被指擦鞋、粵港澳大灣區規劃被指矮化香港……在反對派眼中，任何與內地有關的事情都是洪水猛獸，任何政治人物與中聯辦來往都是助紂為虐，這究竟是甚麼混帳邏輯！



其實反對派也是怪可憐的，他們一直靠「民主」招牌吃飯，反中反共是其唯一政治本錢，如果「妥協」了，他們還怎麼混下去？還拿甚麼招搖撞騙？明乎此，就知道他們為何一條道路走到黑。