台灣高雄市長韓國瑜訪港「拚經濟」，港人得以近距離見識這位有「一人救一黨」之謂的另類政客的風采。果不其然，面對台灣綠營及香江反對派的聯手攻擊，韓國瑜不卑不亢，應對自如，強調此行「賣水果」而非「賣台」；香港內部爭議應由「香港人自己解決」；至於最惹火的禮節性拜訪中聯辦，他澄清是「尊重港府安排」，言下之意乃「客隨主便」，這一招「四両撥千斤」，將潑向身上的污水全還給了潑污者。



事實上，香港反對派批評韓國瑜拜訪中聯辦是「為扭曲版本的一國兩制背書」，除了酸葡萄心理及逢中必反的慣性使然，也是出於無知。台灣地方首長拜訪大陸官員的次數多了，民進黨及國民黨皆不例外，譬如前高雄市長陳菊曾於○九年及一三年兩次訪問大陸，首次去北京，見了時任北京市長郭金龍；第二次去天津，見了時任國台辦主任張志軍。再如前新北市長朱立倫、現任台北市長柯文哲等，均一再訪問大陸並同對方官員見面，按照香港反對派的邏輯，都是「賣台」及「為一國兩制背書」嗎？



說到進入中聯辦的「第一人」，其實輪不上韓國瑜。一○年，白鴿黨的多名大佬兼立法會議員進入中聯辦，就政改方案達成協議，譬如立法會五名全港直選的超級議員，就是白鴿黨與中聯辦「勾結」的產物。反對派政客不反對自己的同志進入中聯辦，卻對台灣人進入中聯辦大驚小怪，何止是雙重標準的問題，更是狗拿耗子，多管閒事。



另一方面，按台灣的法律，兩岸政治性事務必須由台灣的總統府授權才能談，但與大陸官員見面寒暄不在受限之列，因此蔡英文最關心的是韓此行是否與大陸有秘密交易。香港反對派卻拿韓與大陸官員見面大做文章，比台獨勢力更緊張，根本就是捉錯用神。



都說香港政客學台灣，其實，這些不成器的學生連為人家提夜壺的資格都沒有。