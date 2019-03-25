泛民主派二○一○年密會中聯辦商談政改，在筆者看來是破壞一國兩制，戕害高度自治。高雄市長訪問港澳禮節性拜會中聯辦，被泛民主派炮轟，說他「一反過往外賓尊重香港制度，與中聯辦見面，打破成規，明顯是經過北京精心安排，看在香港人眼裏，正是為扭曲版本的『一國兩制』背書，助紂為虐。」泛民主派密會中聯辦無罪，台灣一位民選市長官式訪問香港與中聯辦官員見面卻被泛民主派打成「助紂為虐」，這是十分奇怪的邏輯。



蔡英文外訪期間，不忘修理她連任總統的潛在對手韓國瑜，指中聯辦是大陸在香港實施一國兩制的重要機構，安排韓國瑜訪問中聯辦，可能是有意為台灣一國兩制方案製造氛圍，質疑韓國瑜是否有所警覺。台灣島內，特別是反中的綠營，對韓國瑜此行的批評，那是因為政治立場的南轅北轍，見怪不怪，而台灣民眾亦自有判斷，有關台灣的前途歸屬，民意十分清晰：統獨沒有市場，絕大部分人反對「一國兩制」。韓國瑜作為支持「九二共識，一中各表」的國民黨民選市長，主張促進兩岸交流，締造台海和平，他的「台灣安全，人民有錢」願景能否實現，也是要受到選民嚴格的檢驗。



蔡英文質疑韓國瑜的政治警覺，指他墮入中共製造「一國兩制台灣方案」氛圍的統戰陷阱，韓國瑜回嗆：「這些酸言酸語，很無聊。」但對於香港泛民主派批評他拜會中聯辦是「為扭曲版本的一國兩制背書，助紂為虐」，韓國瑜不予反駁，表示「自己只是高雄市長，不適合評論香港內部事務」。一四年三月十八日台灣爆發反對《兩岸服務貿易協議》的太陽花學運，數百名學生衝入立法院佔領議事廳，佔領行動於四月十日才告結束，同年九合一地方選舉國民黨崩盤，兩年後總統及立法院選舉國民黨大敗，淪為在野黨。太陽花學運期間，不少香港泛民政客表態支持台灣學生，更有人付諸行動，跑到台北聲援學生，公民黨陳淑莊更非法闖入立法院，陪同台灣學生一起佔領，並且拍照放上臉書。事後台灣國民黨執政當局並無追究陳淑莊的不法行為，亦未聞有國民黨高層或立法委員發表聲明，抗議香港泛民主派干預台灣內部事務。



前政務司司長陳方安生、泛民立法會議員郭榮鏗及莫乃光日前訪美，其中陳方安生獲美國副總統彭斯接見；三人亦與美國國家安全委員會成員會面，商談議題包括特區政府移交逃犯建議、驅趕外國記者、民主發展及DQ事件等。按照泛民主派批判韓國瑜的邏輯，台灣政界是不是可以批評陳方安生等人勾結外國勢力，扭曲一國兩制呢？