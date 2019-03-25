照片上的她，笑得花枝亂顫，眼波流轉，像突然回春了似的。她心想，不枉我千里迢迢而來，坐了十多小時飛機，把老骨頭坐散，一切都是值得的。因為她不僅得到朝思暮想的洋主子召見，而且這個洋主子還是白宮二號人物啊！最重要的是，二號人物只見老娘她一個！這是要前世積下多少的福，才能修到今世這幾分鐘的緣呀。



以上對白，純屬虛構，如有雷同，實屬不幸。不幸者，是香港的洋奴漢奸實在太不要臉，太令人惡心。人稱「民主阿婆」的過氣政務司司長陳方安生，日前聯同公民黨的郭榮鏗、資訊科技界代表莫乃光，齊齊跑去美國哭秦庭，原以為只得到低級別政客接見，詎料副總統彭斯皇恩浩蕩，突然召見民主阿婆幾分鐘，民主阿婆得蒙聖寵，笑到見牙唔見眼，年近八旬卻恍如懷春少女一般，令人大開眼界。



又難怪民主阿婆喜不自勝，因為洋走狗也有高低之分、大小之別，另外兩個大男人就沒她幸運，欲見彭斯而不可得，只能恨得牙癢癢。諷刺的是，爛果報等反中亂港喉舌，動輒對香港的官員政客、名人商賈「上京面聖」冷嘲熱諷，扣上「舔共」帽子，對民主阿婆一干賣港賊則大吹特吹。其實他們一樣又舔又跪，一百步笑一百步而已，誰比誰高尚？



更令人側目的是，這班洋奴漢奸面聖後彷彿打了雞血似的亢奮，女的回春，男的雄風返晒嚟。君不見，美國國務院都公布維持《香港政策法》了，郭榮鏗還要拿來說事，暗示和美方「有討論過紅線問題」，威風八面地叫中央政府「與其話人指指點點，不如虛心檢討」，讓人見識何謂拿住雞毛當令箭。民主阿婆亦不遑多讓，乞求洋主子繼續關注一國兩制在港落實情況，聲稱香港人權正在收窄。倘真的如此，當局實在好應該先將民主阿婆丟進監牢，讓她知道當賣港賊、帶路黨還有甚麼資格講人權。