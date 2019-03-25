民主黨成員林子健稱被內地強力部門擄去，但法庭已作判決，指他是虛報案件，浪費警力，須監禁五個月。有網上評論員由事件開始時，便認為林子健是說謊，近日林不服，主動上節目要求澄清，說了近一小時，理由仍然不能服人，他竟接受了評論員的要求，在鏡頭前以上帝之名發誓，說若然自己撒謊，甘願墮於地獄。



古語說：「地獄門前僧道多」，以往的中國，大抵信西方宗教的人不多，所以地獄門前只多見僧人、道士，如今如果有高人開天眼一觀，恐怕也會多了不少基督教徒、天主教徒，信仰竟然無法讓這些人真誠，反而甘於無恥與墮落。



宗教的教義本身未必有太大問題，問題出在信者身上，一個說謊的教徒為作自我辯解，宣稱甘願落地獄受報，最大的可能性，是他根本不相信有地獄存在，從來也沒真誠地相信過自己的宗教。



警方翻看過八千小時的街道錄影片段，有錄像證明，在林子健謊稱已被擄上車的時間內，他是獨個兒戴着口罩走在街上。鏡頭內的人，步姿、身形都跟林子健若合符節，基本上已無可推諉。沒料到他在法庭外、在網上節目仍可厚顏辯稱，形態像他的人不等於就是他，堅持自己是無辜的。



每一個人的形態、步姿都不同，新的人工智能已經不必憑面孔識別人，單從動態上便可。況且，錄像中的人跟當天的林子健是穿同一件衣服，世事哪有如此巧合？面對如山的鐵證，一百個人也不容易找到一、兩個人會相信林子健是被冤枉的。但在全無合理理據下他還要狡辯，我只能為他的信仰而嘆，更為泛民主派而嘆！



泛民中的魑魅魍魎愈是鬧事，反對派的聲望就愈要急跌，但他們陣營中的「大佬」偏看不出問題的嚴重性，或者即便能看出也管束不住。如果我是建制中人，如今大可高枕無憂矣。