中美新一輪經貿談判即將在北京舉行，外媒引述消息報道稱，特朗普要求美方談判代表向北京施壓，向中方爭取增購總值二至三萬億美元商品，以減少貿易逆差。早前的消息則指，中方已同意在六年間增購總值一萬二千億美元的能源、農產及飛機等美國商品。



美國商務部於本月初公布的數據顯示，二○一八年美國的商品貿易逆差創歷史新高，達到八千九百一十億美元；其中對中國貿易逆差增加百分之十二，破紀錄達到四千一百九十億美元，主要因為第四季美國輸往中國的商品大跌所致。阿哥，早前中方已同意在六年間增購一萬二千億美元商品，家陣又話要加一至兩倍，這種貪得無厭的心態，簡直當中國係羊牯！任你老美予取予求？難怪美方鷹派談判團對特朗普的新命令都感到憂慮，認為要提出如此龐大的加碼要求將面臨挑戰。



有分析指，中國仍然有能力增加購買美國商品，例如美國的豬肉、牛肉、稻米、粟米等農產品進口，因為中國確實有此需要。然而，如今又要加碼增購二至三萬億美元商品，但隨着波音737 MAX 8客機接連墜毀，中方已經沒有意欲增購該系客機，而中方有意多買的半導體或先進技術，美國又話「憂慮會危及國家安全」，不樂意促成呢啲交易。喂！咁你玩晒啦！特朗普仍當中國係沉睡未醒的獅子嗎？



消除中美貿易逆差是特朗普競選總統時的承諾，為了兌現承諾及成功連任，佢就當中國係老襯？但不要忘記，歷經四十年的崛起進程，當今中國在政治、經濟、國防武器等方面，已邁向超級大國的門檻。中國人多市場大，購買力驚人，國民買了世界最多的奢侈品，中國要採購的東西多着，也努力增強文化軟實力，如今已是世界第二大電影市場，世界對中國的依賴必定更多；然而，像特朗普只有佢着數的「交易成果」，除非中國真係可任意搓圓撳扁嘅泥膠！