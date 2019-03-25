為黎智英做事的撰文人李怡，在《蘋果日報》刊文公然侮辱逝世的港區全國人大代表王敏剛，其卑劣的用字令人氣憤！李怡以「報應」為題，用不堪入目的文字侮辱逝者，簡直是喪盡天良；《蘋果日報》沒有盡報館的責任，刊登如此敗壞社會道德風氣的文章，應該受到譴責。



中華文化敦厚寬容，政見再不同但都是死者為大，李怡卻肆意羞辱逝者，而過去他亦曾多次「發死人財」。



二○○八年四川大地震翌日，李怡於《蘋果日報》撰寫一篇蒙昧良知的文章，形容大地震中的罹難者受到「天譴」，更指地震、雪災、通脹、股票下跌、火車出軌等，都是「上天對帝王殘暴統治的天譴」。當全球都為四川大地震深表悲痛時，李怡的邪惡言論令人髮指，顯然是毫無同理心，自絕於人。



二○一七年大學「民主牆」出現奚落教育局副局長蔡若蓮不幸喪子的冷血大字報，李怡在專欄中為辱罵者護航，顛倒是非，幸災樂禍。



去年中國旅客泰國布吉沉船意外，李怡竟然把災難原因歸咎中國人「人性不那麼好」，是「自作孽」。



港獨思潮冒起之後，李怡美化梁天琦、陳浩天等播獨分子，他在專欄文章中指「港獨主張是香港民主的思想火種」，聲稱「梁天琦不顧個人利益的抗爭、妥協、抗爭，顯示這一代年輕人沒有任何包袱。對香港政治與思潮，是一次震盪」。李怡又多次撰文為港獨人士搖旗吶喊，稱「想要甚麼，就去力爭」。



《蘋果日報》多次刊登泯滅人性的文章，報格之差有目共睹。報章的收入來源依靠賣報紙和賣廣告，要遏止《蘋果》的歪風，不僅需要市民罷看、罷買《蘋果》，廣告商亦要思考，是否容許自己的產品在如此差劣的平台宣傳、會否令人以為自己是一丘之貉，用實際行動表達對《蘋果》的不滿。