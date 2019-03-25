台灣去年「九合一」地方選舉剛落幕幾個月，明年一月才舉行的二○二○年總統選舉又拉開大幕，有意角逐的各路人物紛紛登場準備廝殺，或勾心鬥角，或互相抹黑，不問蒼生問選舉，正是當今台灣社會的現實寫照。而在這一氛圍下，台灣的蔡英文總統、台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜近日同時離開台灣出訪，三人行程不同，目的卻相似，都在為大位拚選票。



蔡英文在登記民進黨提名初選、正式宣布競逐連任當日，隨即出訪南太平洋島國，包括帛琉、瑙魯共和國及馬紹爾群島，期間更將過境夏威夷。表面看蔡英文出訪大撒鈔票鞏固邦交，為營造聲勢，真正目的則在夏威夷與美方官員見面，向台灣社會展現美方支持其連任。



因此，蔡英文太平洋之旅，主要是為了沖高民進黨提名黨內初選的選票，因為其民意一直低迷，而民意高過她的前行政院長賴清德又已登記參選，且獲得獨派大老支持，蔡尋求角逐連任，先必須與賴對決，蔡此行可謂拚黨內「選票」，爭取最終代表綠營參選。



而被稱為白色無黨籍的柯文哲，一直都被各界視為可能角逐二○二○年總統選舉的熱門人物，雖然他尚未正式表態參選，但一直沒有否認。他近日在美國訪問的九天行程，被指是向美國政界闡釋其施政理念的「面試」之旅，因而在美所發表的言論似乎就與選舉有關。



眾所周知，台灣的靠山是美國，政治人物欲爭大位，必先與美方溝通。而柯文哲在華府智庫傳統基金會演說中強調，「親美友中」是台灣最適當的戰略，並指無論國民黨或民進黨，都完全無法與大陸對話。而他會選擇以開放及友善的態度，與大陸溝通。此言顯然是在向美方表明其兩岸政策立場，所以他此行應是「叩門」之旅，希望爭取一張獲美國政府認同其參選的「門票」。



至於目前島內民意最高的國民黨籍韓國瑜，近日先後赴香港、澳門、深圳、廈門訪問，不僅吸引八十多家媒體蜂擁而至，香港首日更簽署二十五億元新台幣的合約，相信到深圳、廈門還會簽訂更多的合約。與蔡英文、柯文哲不同的是，韓國瑜此行是大力推銷高雄漁農產品，幫助基層民眾賺鈔票。



同樣是拚「票子」，韓國瑜拚經濟賺鈔票，自然更貼近民生、貼近民意，如果他參選總統，這些民意亦會隨之轉化為選票。雖然藍營目前已有多人表態參選，但藍營上下卻力拱韓國瑜出戰二○二○年大選，不少人更呼籲國民黨應徵召他參選。而韓目前仍未表態，主要原因就是高雄曾是綠營二十年地盤，他剛剛當選市長，必須對市民有所交代。若他近幾個月內在高雄經濟上持續有建樹，不排除他會代表藍營出戰。



值得注意的是，韓國瑜最近批評蔡英文不知道總統的職責該做甚麼，是台灣人民的悲哀，更認為當總統的條件只有八個字，那就是「台灣安全、人民有錢」；而他競選高雄市長時的口號就是「貨出去，人進來，高雄發大財」。此番再提拚經濟口號，也許就是他未來參選的口號呢。