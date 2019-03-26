功夫茶：打針補鑊亂晒龍　助疫為虐害市民

篤篤篤撐！功夫茶今日開壇打假，提提市民認清招牌，提防騙徒。麻疹疫情殺到埋身，特衰政府不設防兼懶保護，「衞生防護中心」名不副實，直頭違反《商品說明條例》，海關Charge佢都得喇！



麻疹疫情勢兇夾狼，至今已有廿人中招，弊在當局連補鑊都補到甩甩漏漏，簡直助疫為虐。衞生防護中心由尋日起至今個星期五，分別喺機場禁區同非禁區為員工接種疫苗，點知因為疫苗準備不足，唔夠兩粒鐘就「彈盡糧絕」，累到好多人白行一趟，明日請早。鬼咩，機場員工總數超過七萬，當局預得嗰二千五百支疫苗咁大把，正式係止到痕止唔到咳，唔出事至奇。



真係諗極都唔明，年年流感年年防疫，照計當局應該駕輕就熟，全程自動波，根本冇可能倒瀉籮蟹，更加冇可能搞到好似派四千銀嘅申請表咁，派兩派就冇貨賣。講真，家陣已經大數據時代喇，莫講話確定接種人數，連識別高危人群都易如反掌，官老爺就算唔識，最低限度都應該學吓入境處換智能身份證咁，分階段進行，又或者網上預約以便分流，家陣一個機場已經揦手唔成勢，全港市民打疫苗，都唔知點收科。



講到呢度，冇法子唔捉因航出嚟炳鑊甘。佢哋旗下機師同空少中招，堪稱疫情重災區中嘅重災區，更有機師中招後七度登上班機，話係流動傳染源都不為過，累人累物累旅客，依家補鑊甩漏同港府又係一擔擔，居然為咗慳少少錢，旨意當局幫手接種，搞到員工媽聲四起，至施施然補貼佢哋幫襯私家診所，仲有冇離譜啲吖。



依家風頭火勢，連衞生官僚都唔敢粉飾太平，承認情況唔尋常，呼籲市民「提高警惕」，問題係官老爺連環失職咯喎，市民點警惕都冇用。今次麻疹疫情唔係冇迹可尋，當初歐洲爆發疫情，再逐漸擴散到日本，當局有晒時間預警，特別係日本，好多市民視旅行如返鄉，官老爺更應打醒十二分精神。可惜事實啱啱相反，即使係防疫第一線嘅機場，當局都係敷衍了事，結果咪疫情長驅直入，如入無人之境咯。



黃台之瓜，何堪再摘，香港近年十足十撞邪咁，從禽流感到豬流感，從鼠患到蚊患，各種瘟疫不斷，已經得番半條人命，官老爺繼續開門揖疫，一陣賴鑊仲杰過沙士嘅，香港玩完都似！



其實防疫同打仗一樣，「人的因素第一」，指揮官好似韓信咁英明神武，點兵就話多多益善啫，好似香港班懵丙官僚咁，多多人手都係嘥氣。所以話，醫療亂象叢生、瘟疫惡疾橫行，唔單止係「天災」，更加係「人禍」，篤撐！