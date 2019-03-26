世界視線：脫歐限期可拖延　首相大限恐推前

英國脫歐亂局成國際笑話，厚着面皮向歐盟求援，歐盟峰會早前同意延遲英國原定本周五（29日）的脫歐期限，若英國下議院能夠通過脫歐協議，脫歐程序可以順延至五月二十二日，否則英國需於四月十二日前決定動向，包括是否參與歐洲議會選舉。歐盟強調不會重啟脫歐協議談判，英國首相文翠珊雖然重申英國一定會離開歐盟，但國內反應顯示，不是她說了算。大約一百萬名市民上周六在倫敦市中心遊行反對脫歐，並要求政府舉行第二次脫歐公投。帶領遊行的自由民主黨領袖祈維信指，有六成國民希望走出脫歐困局。而要求撤回《里斯本條約》第五十條及取消脫歐的聯署請願已突破五百萬人。



反對脫歐呼聲日漲，文翠珊依然一意孤行，不肯撤回《里斯本條約》第五十條，亦不贊成第二次公投。她暗示，已遭國會兩度否決的脫歐協議，如果沒有足夠支持，本周未必再送請國會第三度表決。如果國會最終沒有通過脫歐協議，英國在四月十二日新限期前又可以做甚麼？文翠珊一直給不了可行方案，據說她的領導班子已經急不及待為她決定答案。英媒消息指，十一名內閣成員將會「逼宮」，日內將要求文翠珊辭職。英媒引述一名閣員表示若文翠珊下台，將有很多議員支持脫歐協議，並指首相的判斷已經「失控」，若她不自己了斷，他們將會集體請辭。



據報目前以文翠珊的副手、內閣辦公室部長李達德做臨時首相的呼聲最高，然而李達德稱無意「黃袍加身」。財相夏文達則表面撐文翠珊，直言「換首相及換執政黨不能解決脫歐困局」，不過夏文達沒有排除第二次公投可能性，亦是首位內閣成員公開表示此意向，取態與文翠珊明顯有別，顯見女首相去期不遠矣。



英國國防部在倫敦市中心設立了一個「無協議脫歐」行動中心，可見無論首相如何堅持有協議脫歐，政府上下已打定輸數「硬脫歐」。文翠珊到了眾叛親離的地步，若只是為責任堅持留下來，相信有更多人會覺得這樣做才是最不負責任。至於換了領頭羊會否有突破性進展，看着英國政壇各自為政的表現，實在不敢樂觀。