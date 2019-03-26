正論：強推分流再撞牆　與民為敵自取辱

「不撞南牆不回頭」被用來形容個性固執的人，聽不進別人的意見，一條路走到黑。運房局局長陳帆有過之而無不及，撞了南牆不回頭，第一次推出三隧分流方案因得不到立法會支持而收回，但他死心不息，計劃再次霸王硬上弓，隨時撞完又撞，自取其辱。



陳帆撞上的這堵牆不是鋼筋石屎結構，而是民意的鋼鐵長城。三隧分流的大方向沒有人反對，但港府的分流方案完全脫離現實，昧於民意，根據有關方案，政府擁有的紅隧及東隧大幅加價至四十元，私人擁有的西隧減至五十元，兩者差距看似拉近，但代價是加重東隧及紅隧使用者的負擔，製造不公平，而最令人反感的是以公帑補貼私人企業，官商勾結的嫌疑水洗不清。更有人擔心有關方案非但達不到分流效果，反而可能導致「三隧齊塞」，這就是一月份港府強推有關方案，但不獲民意支持被迫臨陣撤回的原因。



本來，撞過一次牆的陳帆應該吸取教訓，獻醜不如藏拙，不料他心口掛個「勇」字，將計劃草草包裝擬明日再推，結果被再次打臉，為反對而反對的反對派議員固然說「不」，建制派議員也不滿有關修訂「換湯不換藥」，不予支持。在建制及泛民聯手杯葛之下，陳帆很可能再次「飲恨」，灰頭土臉的撤回方案且永遠束之高閣。



分流方案行不通，不僅敗在漠視民意，也敗在誤判形勢。港府想當然地認為，在建制派掌握立法會大多數席位的情況下，不管方案有多大爭議，反對派如何阻撓，只要建制派背書就穩操勝券，然而時移勢易，建制派不再是以前那個「含淚支持」的永遠「保皇黨」了。政客是選舉的動物，席位是他們的生命，在今明兩年分別有區議會及立法會選舉的情況下，沒有人會笨到為支持不得民心的政府方案而冒着敗選的高風險。



天大地大，人民最大！誰跟民意對着幹，誰就咎由自取，這麼簡單的道理偏偏港府不懂，而「看到報道才知情」的陳帆更是後知後覺，碰壁多過食飯也就不足為奇。看來他的綽號應該由「光頭陳」改為「鐵頭陳」，否則怎經得起一撞再撞？



當然，三隧分流延宕至今並非個別官員的責任，而是歷屆港府的共業。三隧車流量嚴重失衡早就引起怨聲載道，可惜港府在分流方面流於「研究復研究」、「諮詢復諮詢」，拖到黃花菜都涼了，拖到東隧的專營權到期了，西隧專營權亦行將結束，港府才「臨尾香」着急起來，強推三隧分流方案，令人莫名其妙。正如有人指出，既然港府拖拉了這麼多年，何不等到三條隧道全歸政府所有時再推分流方案，豈不是水到渠成嗎？



港府大事做不來，小事做不好，從三隧分流至今紙上談兵可見一斑。事實上，一個不知民間疾苦且視民意為浮雲的政府，注定了撞牆再撞牆，香港只能不斷沉淪，在黑暗的隧道中看不到盡頭。