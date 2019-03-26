神州觀察：官場騙徒打不盡　三假幹部多如毛

中國是人口大國，也是騙子大國，官場亦充斥大批騙徒。除了性別是真的，其他如年齡、學歷、履歷都造假，被稱為「三假幹部」，而官場騙徒對社會的危害，遠大於江湖騙子。



廣東揭陽市惠來縣前副書記、副縣長方若輝，日前因嚴重違紀違法被開除黨籍及公職。官方通報指，方涉嫌貪污、受賄、行賄等犯罪行為，且篡改、偽造個人檔案資料，在被稱為「三齡兩歷一身份」即年齡、工齡、黨齡和學歷、工作經歷以及幹部身份上造假，採取不正當手段為自己謀取職位。



方若輝原先不過是社會閒雜人員，竟能一路造假混進黨政機關，官至處級。而這一情形並非罕見，從省部級高官到基層小吏，都有三假幹部。例如新疆「首虎」、烏魯木齊原市委書記栗智就是首個被指年齡造假的省部級官員。被稱為「五假副部」的前司法部政治部主任盧恩光，不僅在年齡、入黨材料、工作經歷、學歷、家庭情況等方面全面造假，甚至名字都是改的。



另有資料顯示，中共十八大後黨政系統一百四十多名省部級以上落台大老虎的履歷，被發現他們的高學歷具有速成多、跨界多、名校多、疑點多等特點。所謂博士省長、教授書記、學者官員，多是浪得虛名，濫竽充數。最令人稱奇的是中國國際扶貧中心原副主任魏崇金，他原來是一名鐵匠，但通過編造資歷、學歷，居然鑽進國務院，可謂創造了中國官場造假奇迹。



內地三假幹部氾濫，主要與用人制度、檔案管理腐敗以及造假成本低等原因有關。當局近年選拔官員強調年輕化、高學歷，於是出現如下怪現象：不少官員整天花天酒地，縱慾傷身，卻愈來愈「年輕」；不讀書不學習，卻愈來愈高「學歷」。有不少官員履歷中，竟然十二、三歲已是公職人員，被諷為是「官場童工」，令人嘖嘖稱奇。



說到底，官員提拔都是少數人說了算，領導說誰行誰就行，不行也行，有些人的檔案可謂「奉旨造假」，大家心照不宣而已。另一方面，很多地方數千份幹部檔案其實只有一人管，只要買通一個人，就可以輕而易舉地篡改檔案。而即使造假問題被發現，最多黨紀處理，無法訴諸法律，使得造假官員有恃無恐。



學術不端者，心術必不正。靠假履歷混進官場的官員，肯定不會為人民服務，更甚會成為老虎蒼蠅禍害百姓。而一個政府如果充斥這樣的奸猾之徒，又怎麼可能執政為民？顯然，針對三假幹部亂象，當局除了加強檔案管理，改革用人制度外，同時還應加大公開官員訊息力度，為社會監督創造條件，既要追究造假者的責任，更要嚴打其背後的「伯樂」及「保護傘」。