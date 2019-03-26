產評：經濟火車頭失速　新興市場恐更危

美國作為全球經濟火車頭，更被總統特朗普自視為世界唯一具備增長動力之地，似乎也乍現衰退徵兆，拖累環球股市遭大幅拋售。市場情緒一下子由滿懷憧憬變成憂心忡忡，新興市場貨幣脆弱更是立竿見影，情況較美國更不妙。



就在上周五，市場重視的衰退指標出現異動，就是三個月期美債孳息率竟高於十年期，形成債息曲線「倒掛」。簡單來說，若把錢借出去，時間愈短，由於資金鎖定成本及風險，皆較長期貸款為低，故息率亦理應較低，目前短期債息高於長期，就是所謂的「倒掛」異象，市場雖對不同年期債息倒掛有不同解讀，卻也預示經濟有潛在問題。



事實上，在過去五十年，上述異象僅發生過六次，經濟往往在之後的一年內遇上麻煩，例如八九年、○○年、○六至○七年均發生過，經濟就在九○年、○一年、○八年陷入衰退。若其他年期的債息曲線跟隨「倒掛」，衰退機會就更高，故惹起市場高度關注。



不過，更值得留意的是新興國家前景！若市場預計美國經濟將會跌入低谷，資金理應立即拋售美元資產，惟上周五反映美元兌一籃子貨幣匯價的美匯指數依然向上，以美元計價的金價亦逆市做好，反映資金並未因美國可能出現衰退而立即撤出，某程度是預計全球其他地方的利率將較美國更低。再者，黃金未因美元轉強而下跌，意味「聰明錢」傾向避險，形成美元升、金價亦強的現象。反之，新興市場「難兄難弟」土耳其里拉及阿根廷披索應聲大幅貶值，後者更撲向歷史低位。回看去年十月全球股市大冧前，兩國都在八月及九月率先創下歷史低位，足證美國經濟倘轉衰，最先被拋售的資產不是美元。



無可否認，美國作為全球最大消費國，其經濟不濟，新興市場實難以獨善其身，甚至更不堪。早前有調查指出，以一七年為例，美國總人口約3.26億，消費零售總額就達到5.75萬億美元，平均每名美國人一年花費1.77萬美元；即使中國是全球第二大經濟體、同期擁有高達13.9億人口，消費零售總額亦僅5.42萬億美元，人均花費僅3,900美元，只及美國的22%。換言之，如今美國經濟一旦打噴嚏，全球依然會感冒，並沒有國家能幸免，各國也不得不承認特朗普在貿易戰上是處於上風，一言一行皆惹起注視。



過去市場憧憬着聯儲局「超鴿」及中美貿易談判近尾聲，能振興疲弱的經濟，或許目前是時候夢醒，認清聯儲局急速轉軚並非吉兆了。